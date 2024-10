Affari Tuoi: De Martino ‘azzannatore’, Jacopo “ingordo e fregato”

Il Dottore ha di nuovo fregato tutti ad Affari Tuoi. Nella puntata in onda su Rai Uno giovedì 31 ottobre 2024, Jacopo e Mery se ne sono tornati a casa con la coda tra le gambe, con in tasca solamente 5 mila euro. A dirigere il gioco è stato l’uomo, anche se la compagna, nei momenti clou, ha preso decisioni importanti. In studio il solito clima scherzoso, con Stefano De Martino sempre più a suo agio e padrone della scena. Iconico il momento in cui ha fatto azzannare il biglietto della Lotteria Italia a una pacchista, per poi a sua volta mordere il ticket e strapparlo dalla bocca della donna. Il siparietto in un amen è stato rilanciato più e più volte sui social. Ma si torni al gioco e a come il Dottore ha fatto capitolare i concorrenti che, tra le altre cose, si sono pure beccati qualche critica per il modo in cui hanno rifiutato le offerte.

Prima offerta del Dottore 38 mila euro. Jacopo non ci ha pensato nemmeno un secondo ed ha fatto triturare il biglietto a Mery. Poco dopo ecco un’altra proposta, leggermente più sostanziosa: 40 mila euro. Pure in questo frangente i concorrenti non l’hanno preso in considerazione, dimostrando di avere una sicurezza granitica che, però, è andata via via a sbriciolarsi nel momento in cui si sono volatilizzati i pacchi più sostanziosi.

Ecco allora che il Dottore è tornato a farsi vivo proponendo prima 15 mila euro e poi 7.500. Anche qui Jacopo e Mery non hanno avuto alcuna esitazione ed hanno mandato al macero le offerte. Alla fine si sono ritrovati con la possibilità di mettersi in tasca 5 mila o 30 mila euro. Nel corso della puntata Jacopo ha spiegato che per lui alcuni numeri sono importanti. Tra questi figurava il 17. Non il suo pacco, visto che tra le mani aveva l’1, bensì quello affidato al solo pacchista rimasto. Ebbene, il Dottore ha giocato d’astuzia: ha proposto il cambio, quasi certamente sapendo che avrebbe avuto la meglio.

E che cosa ha fatto il concorrente? Naturalmente, convinto che il 17 gli avrebbe portato più fortuna, ha accettato. Morale della favola? Nel pacco numero 1 c’erano i 30mila euro, nel 17 soltanto 5 mila. Amen, pazienza e affar suoi. Il Dottore l’ha spuntata un’altra volta.

Su X, tanto per cambiare, la puntata è stata commentatissima. Inizialmente sono fioccati complimenti per Jacopo, uomo elegante, simpatico e di bell’aspetto. Con il procedere del gioco qualcuno ha invece cominciato a criticarlo per il modo disinvolto in cui ha rifiutato tutte le offerte. Così si è beccato dell'”ingordo”, un “ben ti sta”, un “tritano tutto e poi vanno a casa con 2 spicci” e altre carinerie simili.