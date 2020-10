Affari Tuoi con Conti e Game of Game con Ventura a gennaio: è ufficiale

È ufficiale: a gennaio 2021 tornerà Affari Tuoi con Carlo Conti e partirà Game of Games con Simona Ventura! L’ufficializzazione dei due programmi, che andranno in onda in prima serata, arriva a UnoMattina. La padrona di casa, Monica Giandotti, annuncia davanti a Conti, collegato da casa, che il pubblico lo rivedrà a gennaio con Affari Tuoi. Il noto programma è pronto a tornare in onda su Rai Uno. È stato trasmesso la prima volta in Italia nell’anno 2003 e l’ultima puntata è andata in onda nel 2017. Era stato annunciato che sarebbe tornato sul piccolo schermo tra il mese di gennaio e quello di febbraio, del nuovo anno. Non solo, la presenza di Carlo Conti era solo un’ipotesi.

Ora arriva l’annuncio ufficiale sia sulla data che sul conduttore. La trasmissione farà il suo ritorno con sei puntate speciali, nella prima serata di sabato. Pertanto, il gioco dei pacchi è pronto a fare da concorrenza a C’è Posta per Te. Il programma di Maria De Filippi è da sempre campione di ascolti del sabato sera nei primi mesi dell’anno. Per contrastare la trasmissione di Canale 5, Rai Uno pensa bene di mettere in prima serata il game show con Conti!

Intanto, sempre nel mese di gennaio, tornerà sul piccolo schermo Simona Ventura. Lei stessa a UnoMattina conferma che è pronta a mettersi in gioco con un nuovissimo programma televisivo, che le ha dato il direttore Ludovico Di Meo, su Rai 2. La conduttrice aveva già parlato, con grande entusiamo, della trasmissione, nello studio di Tv Talk. Si tratta di un programma che proviene dagli Stati Uniti, dove è stato condotto con successo da Ellen DeGeneres, uno dei volti del momento. Ovviamente, la Ventura non può non essere felice del fatto che il direttore di Rai Due abbia cercato un programma per lei.

Simona ha voglia di affrontare nuove esperienze e Game of Games rappresenta per lei un’ottima occasione per farlo. Il programma, prodotto negli USA dalla NBC, vede i partecipanti prendere parte a giochi molto divertenti. In particolare, il tutto prende inizio con quattro prove, per poi arrivare fino alla semifinale. Sicuramente la trasmissione riuscirà a coinvolgere il pubblico Rai! Dunque, i telespettatori devono segnarsi due nuovi appuntamenti per il prossimo gennaio 2021! La rete televisiva ha intenzione di iniziare il nuovo anno alla grande!