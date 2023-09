Affari Tuoi, “C’ha la panza de’ fori!”: gag esilarante con Amadeus

Mercoledì 27 settembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Una puntata particolare, che ha incluso un fuorionda veramente surreale. Amadeus stava conducendo il quiz show, quando, ad un certo punto, l’assistente di studio è intervenuto per interrompere la registrazione (le puntata del programma sono infatti registrate precedentemente alla messa in onda). Il motivo dell’interruzione? L’assistente ha notato una persona tra il pubblico in studio con un abbigliamento non proprio consono. “C’ha la panza de’fori!”, ha esclamato indicando un signore con la camicia sbottonata e rivolgendosi ad uno stupefatto Amadeus.

A questo punto, il pubblico ha iniziato a ridere in coro, grazie anche alla reazione silarante di Amadeus. “Si vede la pancia de fori”, ha detto il conduttore incredulo, iniziando ad ironizzare sulla surrealità della cosa. Da lì, è iniziata la gag di Amadeus, che si è avvicinato al signore per chiedergli il suo nome e quasi tutto lo studio ha risposto all’unisono dicendo “Enrico“. Dopodiché, ha iniziato a dargli consigli sul come fare per evitare che potesse di nuovo partirgli un bottone della camicia:

Stai sereno adesso, stai tranquillo, non è che ti devi fare tutta la puntata dritto così. Se dovesse cedere di nuovo il bottone della camicia, l’unica che può essere preoccupata è la signora che si trova di fianco. Se le parte un bottone, parte un proiettile.

Amadeus, poi, ha subito messo le cose in chiaro dicendo “Non taglio niente! Voi vedrete tutto questo”. E, infatti, così è stato. La gag è andata in onda questa sera su Rai 1 e i telespettatori hanno potuto vedere l’esilarante scena con un Amadeus che è riuscito a gestire la situazione in maniera impeccabile, rendendo la puntata di questa sera veramente indimenticabile.

Infine, il conduttore ha deciso di risolvere il problema facendo scambiare Enrico di posto con una ragazza seduta al suo fianco. In questo modo, l’inquadratura sarebbe finita sulla donna e non ci sarebbero stati più problemi di bottoni o altro. Insomma, una scena veramente comica che ha divertito tutti ed è andata virale sui social nel giro di pochi minuti.

Il successo di Affari Tuoi

Da quando Affari Tuoi ha fatto il suo ritorno su Rai 1, ha ottenuto degli ascolti record. Amadeus è riuscito a riportare in auge il quiz show, riconquistando subito il pubblico, oltre ad ottenere l’entusiasmo anche di una nuova generazioni di spettatori. Dopo quest’ennesimo successo, ci sono veramente pochi dubbi su chi sia il conduttore del momento.