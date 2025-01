Affari Tuoi, Carrie delude: il cambio fatale, De Martino confuso

Dopo tante puntate, oggi, mercoledì 29 gennaio, è finalmente toccato a Carrie giocare la sua partita ad Affari Tuoi. La pacchista del Veneto ha deciso di giocare insieme alla sua madrina, nonché moglie di suo cugino, Greta. Prima di iniziare il gioco, ha raccontato di essersi fatta leggere la mano dalla suocera e zia di Greta, Donatella, che le ha suggerito un numero. Quella data, però, non le diceva nulla, anche se, secondo la cartomante, sarebbe stata sua nonna a rivelarglielo in sogno.

Da lì in poi, la puntata è diventata un vero caos di ragionamenti e numeri, tanto da mandare in confusione persino Stefano De Martino. Il primo giro di Carrie non è andato male, anche se ha dovuto salutare il pacco da 200mila euro. Nonostante questo, il Dottore le ha offerto ben 33mila euro, ma lei, senza esitazione, ha detto di no e ha deciso di andare avanti. “Pensa sempre a zia Donatella che ci sta mettendo lo zampino con nonna Pasqua”, ha spiegato la madrina Greta. “Ho capito che i numeri li danno in questa famiglia”, ha scherzato De Martino.

Subito dopo aver rifiutato l’offerta del Dottore, Carrie ha pescato i 300mila euro, ovvero il premio più alto in gioco. A quel punto, ha deciso di accettare il cambio, scambiando il suo pacco numero 1 con il numero 10, legato alla “profezia” della famosa Donatella e indicato, secondo lei, dalla nonna. Poco dopo, fortunatamente, ha scoperto di aver rinunciato ad un pacco di soli 5mila euro. Successivamente, ha eliminato anche i 50mila euro, ma nonostante la situazione si facesse sempre più critica, ha continuato a rifiutare le offerte del Dottore, prima di 25mila e poi di 20mila euro.

Dopodiché, ha dovuto dire addio anche ai 100mila euro e, nel tentativo di ribaltare la situazione, ha scelto di accettare un altro cambio, prendendo il pacco numero 4 al posto del 10 suggerito dalla suocera e legato alla nonna. Alla fine, Carrie si è ritrovata con solo 1 euro e 500 euro da un lato, e 75mila euro dall’altro. Ma, quando ha deciso di chiamare il pacco numero 10 per scoprire cosa aveva appena lasciato andare, è arrivata la batosta: dentro c’erano proprio i 75mila euro, facendo così ingannare dalle tattiche del Dottore.

Rimasta a mani vuote, la giovane studentessa universitaria ha avuto un’ultima opportunità con la Regione Fortunata. Carrie ha provato prima con la Puglia, poi con la Sicilia, ma entrambe le scelte si sono rivelate sbagliate. La regione vincente era infatti la Sardegna e, con questo ultimo errore, ha visto sfumare del tutto ogni possibilità di portare a casa una vincita.