Affari Tuoi, Amadeus e spettatori scioccati: ancora una volta!

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 si è verificato un caso davvero insolito. Una concorrente, per più sere consecutive, ha avuto nel pacco sempre cifre altissime. La cosa non è passata inosservata dai telespettatori che hanno prontamente commentato con ilarità sul web. Anche Amadeus si è stupito: la concorrente della Sicilia ha colpito ancora una volta!

A giocare questa sera, martedì 28 maggio, è stata la regione della Lombardia. Nello specifico, a cercare di portarsi a casa il montepremi, è stato Jacopo da Milano, accompagnato da suo padre. La partita non è iniziata nel migliore dei modi, tuttavia alla fine sono rimasti due pacchi rossi, 15.000 e 200.000 euro. Il concorrente ha deciso di accettare l’offerta del dottore di 65.000 euro. La sua scelta si è rivelata vincente in quanto nel suo pacco, il numero 2, aveva solo 15.ooo euro.

Il vero protagonista della puntata di oggi, almeno sui social, tuttavia, non è stato lui. Cosa decisamente insolita e che ha fatto stupire sia il pubblico che il conduttore è stata una ricorrenza che si sta verificando ormai già da qualche puntata. Jacopo, quasi ad inizio partita, ha deciso coraggiosamente di chiamare il pacco della concorrente della Sicilia. Ancora prima che Ornella aprisse il suo pacco il giocatore già temeva l’epilogo, tanto che in molti sul web hanno commentato dicendo che non avrebbe dovuto scegliere proprio quella regione tra tante. Ancora una volta, difatti, nel pacco della concorrente siciliana era contenuta una delle cifre più alte, nello specifico 300.000 euro. La sera precedente, invece, aveva nel pacco 200.000 euro.

Il web si è scatenato, sottolineando come Ornella abbia sempre tantissimi soldi nel suo pacco e che sia quindi quello con cui fare il cambio oppure da non chiamare!

Qui di seguito alcuni dei commenti apparsi su X (ex Twitter) durante la puntata di questa sera:

Chissà quando sarà lei a dover giocare per vincere il montepremi se ancora sarà così fortunata da avere nuovamente una cifra così importante, lo scopriremo soltanto quando arriverà il suo turno!