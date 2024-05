Affari Tuoi, Amadeus bloccato: concorrente ruba la scena!

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1, Amadeus è stato protagonista di un divertente siparietto con una delle concorrenti. La rappresentante delle Marche, difatti, ha rubato completamente la scena per qualche minuto al giocatore in gara! Nel momento di aprire il pacco si è mostrata decisamente logorroica, lasciando sia il conduttore che il pubblico completamente spiazzati. Anche il web non si è risparmiato dal commentare l’accaduto. Capiamo nel dettaglio che cosa è successo.

Questa sera, come sempre prima del programma in prima serata, è andata in onda la puntata del game show Affari Tuoi. Queste saranno le ultime sere con Amadeus come conduttore prima del suo passaggio su Nove. A gareggiare sono stati Marco e Francesca, concorrenti del Veneto. E’ stata tuttavia la rappresentante di un’altra regione, ovvero quella delle Marche, la vera protagonista della serata. La signora ha difatti rubato la scena a tutti, lasciando lo studio a bocca aperta!

Nel momento di aprire il suo pacco, il numero 9, la concorrente ha dovuto presentarsi. Era difatti la sua prima puntata ad Affari Tuoi ed il pubblico ancora non la conosceva. Chiamata da Marco e Francesca, la rappresentante delle Marche ha detto il proprio nome: Angela. Fin qui nulla di strano insomma. Tuttavia, poco dopo, ha iniziato a raccontare un po’ tutta la sua vita mostrandosi decisamente logorroica! Angela ha parlato dapprima del suo lavoro, rivelando di essere un’impiegata alla regione e di aver lavorato per tanti anni come agente di polizia locale, poi ha raccontato dei suoi figli arrivati “all’improvviso”. Alla domanda su con chi fossero rimasti ora che lei era lì a giocare, Angela ha risposto che erano a casa con suo marito a cui erano venuti i capelli dritti!

Il siparietto tra lei ed Amadeus ha molto divertito il pubblico, sia quello in studio che quello da casa. In particolare i telespettatori hanno commentato la vicenda sui social, soprattutto su X.

E Marco e Francesca in tutto ciò? Hanno accettato l’offerta del dottore di 47.000 euro. Erano rimasti i 500 euro ed i 50.000 e 200.000. La coppia ha fatto bene ad accettare in quanto nel loro pacco c’erano solo 500 euro.