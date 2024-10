Affari Tuoi, Alessio batte il Dottore: De Martino sbaglia, perché

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, domenica 6 ottobre, è finalmente arrivato il turno di Alessio, il concorrente del Lazio ormai conosciuto da tutti come “Er Macellaro“. Alessio, che di professione fa per l’appunto il macellaio, ha conquistato il pubblico nelle scorse settimane grazie al suo fascino e alla sua simpatia, attirando l’attenzione di molte spettatrici. Ebbene, dopo ben 36 puntante, ha potuto giocare la sua partita, per cercare di portarsi a casa un pacco cospicuo. Il pacchista ha voluto giocare al fianco della sua compagna Fabiana, con cui ha avuto un figlio, Lorenzo, nato nove mesi fa. I due hanno condiviso una dolcissima foto del loro bambino, regalando un momento di grande tenerezza.

La partita di Alessio è iniziata molto bene, con l’eliminazione di una serie di pacchi blu. Dopo aver rifiutato la prima offerta del Dottore di 42mila euro, però, “Er Macellaro” ha beccato prima due pacchi rossi: uno da 100mila e, subito dopo, un altro da 50mila euro. Nonostante ciò, ha rifiutato anche la seconda offerta del temuto Dottore, decidendo di continuare a giocare. Da lì, la partita ha ripreso una piega positiva, tanto che l’offerta è salita, arrivando a toccare prima 59mila e poi addirittura 64mila euro. Ma, Alessio e Fabiana non hanno voluto accettare, confidando ancora negli importanti pacchi rossi ancora in gioco.

Al che, ecco che è arrivata una dura botta per il pacchista del Lazio, con l’eliminazione del pacco più alto del tabellone, ovvero quello di 300mila euro. Chiaramente, il Dottore ha quindi iniziato a proporre offerte sempre più basse, fino a quando Alessio ha finalmente deciso di accettare l’ultima offerta da 32mila euro. Il motivo? Rimasto con un pacco blu da 75 euro e due pacchi rossi contenenti rispettivamente 20mila e 200mila euro, “Er Macellaro” era convinto di non avere i 200mila euro. Alessio ha deciso di esprimere chiaramente la sua teoria, lasciando De Martino perplesso.

Secondo molti utenti, Stefano sembrava non condividere del tutto questa scelta, mostrandosi un po’ contrario. Tuttavia, alla fine Alessio aveva ragione: nel suo pacco, infatti, non c’erano i 200mila euro, ma l’importo più basso, ovvero quello da 75 euro. Insomma, una partita di Affari Tuoi molto avvincente, che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo.