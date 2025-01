Affari Tuoi, Alessia sbanca con la Regione Fortunata: ‘spunta’ Belen

Oggi, giovedì 23 gennaio, a giocare ad Affari Tuoi è stata Alessia, la pacchista dalla Sicilia. La giovane, che nella vita è una digital creator, ha partecipato insieme al marito Pietro, raccontando di averlo in qualche modo “educato“. Il motivo? Nei primi tempi della loro relazione, era spesso distratto da altre donne e, addirittura, durante le cene, finiva per osservare più la cameriera che la sua fidanzata. Un inizio di storia d’amore decisamente poco romantico, commentato subito con ironia da Stefano De Martino.

In realtà, la risposta del presentatore ha fatto sorridere anche per un altro motivo. Stefano De Martino, visibilmente stupito, ha esclamato: “Ma come, stavi con lei e guardavi le altre?”. Una frase che non è passata inosservata, soprattutto considerando il passato sentimentale del conduttore. De Martino, infatti, è stato spesso al centro del gossip, accusato dall’ex moglie di averla tradita con ben 12 donne, oltre ad aver fatto lo stesso con l’ex fidanzata Emma Marrone. Ovviamente, i social non si sono lasciati sfuggire l’occasione per ironizzare, tirando subito in ballo Belen Rodriguez e riempiendo il web di commenti pungenti.

Ad ogni modo, Alessia ha poi iniziato la partita con una serie di colpi davvero sfortunati. Come primo pacco, ha eliminato i 100mila euro, seguiti dai 75mila e poi dai 200mila euro. Un vero e proprio disastro, tanto che Stefano ha preso il cornetto portafortuna che la coppia aveva portato in studio e l’ha lanciato via.

Purtroppo, la situazione non è comunque migliorata e Alessia ha perso anche i 300mila euro, uno dei premi più alti. Nel frattempo, il Dottore ha provato a convincerla con un’offerta da 6mila euro e un cambio, ma lei ha rifiutato entrambe le opzioni. Da quel momento in poi, la partita è peggiorata ancora di più e la pacchista siciliana è rimasta solo con i pacchi blu, tra cui il suo in cui c’era solo “l’arancino“.

Alla fine, Alessia è stata quindi costretta a tentare la Regione Fortunata, scegliendo come prima opzione la Puglia, un posto speciale per lei e il marito, legato al loro viaggio di nozze. Però, anche stavolta, niente da fare. Sembrava davvero tutto perduto, tanto che Alessia non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma proprio quando la situazione sembrava irrecuperabile, è arrivato un colpo di scena incredibile. Come ultima spiaggia, la coppia ha puntato sulla Toscana e, incredibilmente, ci hanno preso, portando a casa ben 50mila euro. Insomma, quella che sembrava una partita sfortunatissima si è trasformata in un finale pieno di gioia per la pacchista siciliana.