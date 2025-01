Affari Tuoi al cardiopalma: disastro dottore, poi rimedia sul finale

Puntata al cardiopalma di Affari Tuoi. Nella serata del 24 gennaio, su Rai Uno, sono sbarcate due sorelle ex pallavoliste, Giorgia (ostetrica che lavora al Gaslini di Genova e che ha preso le scelte più importanti durante il gioco) e Valentina. Hanno rappresentato la regione Liguria e alla fine si sono intascate 50mila euro. Hanno sognato fino alla fine di portarsi a casa 300mila euro. Purtroppo il dottore è riuscito a farle deragliare sul più bello dopo aver usato una strategia piuttosto disastrosa (e questa è una notizia) lungo tutta la puntata. Sul finale ha rimediato.

Le due sorelle hanno iniziato con il pacco numero 5, tenendolo per tutta la serata. La partita si è messa subito bene. In un amen se ne sono andati un bel po’ di pacchi blu. La prima offerta del dottore è stata di 50mila euro. Una mossa non del tutto geniale in quanto ha convinto le concorrenti a non mollare più il loro pacco. Inoltre ha proposto tre cambi, sempre rifiutati.

A un certo punto Giorgia e Valentina si sono ritrovate con ancora sul piatto 50, 100 e 300mila euro, controbilanciati solamente dal pacco di 50 euro. Il dottore ha proposto 50mila euro a fronte di una richiesta esosa di 180mila euro. Poi un altro colpo di fortuna: i 50 euro sono stati ‘spacchettati’. Altro tiro, via anche i 100mila. Sono rimasti i 50 e i 300mila euro.

E qui il dottore ha fatto il dottore ed ha rimediato. Non ha proposto il cambio e ha offerto 100mila euro. Le due sorelle ne avevano domandati 200mila. Convinte di avere in tasca i 300mila euro, hanno tritato l’offerta e hanno voluto andare fino in fondo. Stefano De Martino ha preso il pacco rimanente e ha ‘spacchettato’ assieme alle sorelle. Doccia fredda: vittoria di 50mila euro. Comunque un buon bottino.

Valentina e Giorgia, se avessero avuto il sangue più freddo, avrebbero forse potuto valutare in modo più approfondito il fatto che il dottore, come spesso fa a questo punto dello show, non ha proposto il cambio sul finale.