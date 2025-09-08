Afef annuncia la fine del suo quarto matrimonio e scoppia il gossip sul nuovo fidanzato

Il matrimonio di Afef Jnifen e Alessandro Del Bono è già giunto al capolinea. Ad annunciare la rottura è stata la stessa conduttrice 61enne tunisina naturalizzata italiana, attraverso una storia divulgata su Instagram. Un fulmine a ciel sereno. Con l’imprenditore e amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici era convolata a nozze nel 2021, dopo essersi separata nel 2018 da Marco Tronchetti Provera.

Afef Jnifen e Alessandro Del Bono, matrimonio già finito

“Dopo averci pensato a lungo, io e Alessandro abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari, mentre andiamo avanti ognuno per la propria strada”. Così Afef nel rivelare che il suo matrimonio è giunto su un binario morto.

Solamente poche settimane fa, assieme all’ormai ex marito, si era concessa una crociera alle Eolie con degli amici. La vacanza aveva allontanato le voci che sostenevano che ci fosse in atto una crisi. A quanto pare le indiscrezioni non erano campate in aria. La crisi era evidentemente in corso e la crociera potrebbe essere stata organizzata per tentare di salvare il rapporto. E invece niente… è arrivato il crac d’amore. Ma c’è dell’altro.

Nella vita di Afef c’è un riccone asiatico?

Il magazine Chi fa sapere che nel bel mezzo della burrasca matrimoniale sarebbe spuntato un nuovo ‘lui’ nella vita di Afef. E chi sarebbe l’uomo che l’avrebbe stregata? “Si tratterebbe di un misterioso uomo appartenente a una delle famiglie più ricche dell’Asia”, suggerisce il settimanale. L’indiscrezione non ha trovato al momento conferme. Ma nemmeno smentite.

Afef e i 4 matrimoni finiti su un binario morto

Alessandro Del Bono aveva chiesto la mano di Afef nel 2019, a Positano, con tanto di anello extra lusso ed extra costoso. Lei accettò. Le nozze furono celebrate nel 2021, a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. Quella promessa d’amore ha avuto un epilogo non dolce nelle scorse ore. Ognuno per la sua strada.

Prima di legarsi a Del Bono, la conduttrice di origini tunisine è stata legata sentimentalmente per 17 anni a Marco Tronchetti Provera, sposato nel 2001. Anche in quel caso, nessun epilogo a lieto fine. Nel 2018 era arrivata la separazione consensuale.

Afef, prima di conoscere Tronchetti Provera, aveva già due matrimoni andati in fumo. Da giovanissima divenne moglie di un suo vicino di casa. Il legame durò poco. Poi lei iniziò a viaggiare e a diventare una modella affermata. Incontrò nel 1990 l’avvocato Marco Squattriti con il quale ha avuto un figlio, Samy. Anche con il legale ci furono le nozze. Solito epilogo: rottura, sul finire degli anni Novanta.

Le esperienze in tv

Afef si è fatta conoscere al grande pubblico italiano per aver preso parte a diverse trasmissioni televisive. Nel 1999 ha condotto in Rai assieme a Fabrizio Frizzi Scommettiamo che…?. Cinque anni dopo ha presentato una puntata speciale de Le Iene su Italia Uno. Dunque eccola dal 2006 nel ruolo di valletta ne La grande notte, programma di Rai Due condotto da Gene Gnocchi.