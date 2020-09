Le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip stanno scuotendo il mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo Barbara d’Urso – che ha ammesso di conoscere già la storia grazie ad una terza persona – è ora il turno di Lory Del Santo. L’opinionista tv e regista ha pubblicamente dichiarato a Mattino 5 che una delle sue attrici di The Lady è entrata nello stesso giro di Adua e Massimiliano ed è sparita dall’oggi al domani. Dopo il trasferimento a Roma la donna – di cui Lory ha preferito non fare il nome per il momento – ha cambiato atteggiamento e numero di telefono e ha preso le distanze dalla Del Santo. Un comportamento assai strano, che ha lasciato basita l’ex star del Drive In, come spiegato nel video in basso.

Cosa ha detto Lory Del Santo dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

“Quando io stavo preparando The Lady la mia migliore attrice – che poi non ha più fatto The Lady – l’ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno fatto loro (Morra e Adua, ndr). A questa ragazza hanno poi cambiato il nome, lei è andata a Roma quattro volte a firmare il contratto ed è scomparsa. Mi ha telefonato poi dicendo: ‘Mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese, cambierò il numero’. Da lì l’hanno incorporata in questa situazione, non l’ho mai più rivista. Questa ragazza è scomparsa”, ha raccontato Lory Del Santo a Mattino 5 nel corso della puntata in onda su Canale 5 mercoledì 23 settembre 2020. Sempre alla corte di Federica Panicucci il paparazzo Maurizio Sorge ha sottolineato che Vallettopoli – scandalo di qualche anno fa che ha sconvolto il mondo dello showbiz italiano – è solo un antipasto di quello che potrebbe accadere in seguito alle dichiarazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno parlato di una presunta setta

Dopo l’ennesimo confronto-scontro al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ex fidanzati, si sono riappacificati nella Casa più spiata d’Italia. I due si sono fatti delle confidenze importanti, lasciando intuire che in passato la loro vita è stata tutt’altro che facile. Entrambi hanno fatto riferimento ad un brutto giro, una specie di setta controllata da una persona malvagia che Adua non ha esitato a etichettare come Lucifero. Una situazione assai turbolenta, che ha portato l’attrice siciliana a soffrire di una forte depressione. Non solo, Adua ha anche confessato che per anni non ha potuto vedere la sua famiglia e gli affetti più cari proprio perché qualcun altro glielo impediva.