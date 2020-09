Il Grande Fratello Vip 5 comincia ad assumere contorni inquietanti e inaspettati. Dopo la terza puntata Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, attori ed ex fidanzati, si sono riappacificati. Nel corso della notte i due hanno avuto modo di confrontarsi e si sono lasciati andare a delle confidenze piuttosto strane. Confidenze che Barbara d’Urso ha poi mostrato a Pomeriggio 5, facendo una rivelazione che aggiunge altro “pepe” alla storia. La conduttrice Mediaset è rimasta spiazzata dalle parole di Adua e Morra e ha ammesso di aver sentito la stessa vicenda da un’altra persona, alquanto famosa. Una terza persona che a quanto pare ha avuto a che fare con la medesima faccenda che ha sconvolto le vite della Del Vesco e di Massimiliano. Ma facciamo un passo indietro: cosa hanno detto di preciso i gieffini nella Casa più spiata d’Italia?

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, tutta la storia della presunta setta

Dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono trovati a parlare fitto fitto in giardino, ricordando alcuni episodi oscuri legati al loro passato. La siciliana ha fatto riferimento a un brutto giro: “Mi stavo inguaiando. C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti. A me dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi. Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire”. “Quando ne sono uscito io avevo seriamente paura per te. Leggevo anche cosa dicevano i giornali. Ricevevo telefonate, istigazioni. Tu non hai idea della cattiveria di quella persona”, ha dichiarato l’attore napoletano. Entrambi hanno tirato in ballo una persona cattiva che non hanno esitato a definire Lucifero in persona.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: nel loro passato una persona cattiva

“Si devono raccontare ancora tante altre cose sugli inciuci dell’innominabile… mamma mia, che personaggio. Io non rinnego nulla, è stata un’esperienza, molto negativa ma è stata un’esperienza e mi ha cambiato da molti punti di vista”, ha continuato Massimiliano Morra. “Anch’io, però niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. Niente, capito? Niente è paragonabile a tutti i successi lavorativi che ho avuto. Quegli anni, quei momenti, gli anni di vita che ho perso dei miei genitori non me li darà indietro più nessuno. Io a un certo punto non volevo più vivere”, ha aggiunto Adua Del Vesco, che in passato ha sofferto di anoressia.

Barbara d’Urso interviene sulla questione tra Morra e Adua Del Vesco

Sulla questione è intervenuta a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, del tutto incredula riguardo le confessioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. “C’è un’altra persona, di cui non dirò mai il nome nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha raccontato che era una situazione molto particolare”, ha confidato Barbarella come potete vedere nel video più in basso. Nonostante le insistenze dei suoi opinionisti la 63enne è stata irremovibile: “Se vogliono parlano i protagonisti”. E a chi ha tirato in ballo la setta in cui è finita qualche anno fa Michelle Hunziker la d’Urso ha così replicato: “Questa è una cosa ancora più forte, che ha coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo”.

La storia d’amore tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono stati fidanzati per due anni, dal 2013 al 2015. Si sono conosciuti sul set di una fiction Mediaset e per entrambi è stato un colpo di fulmine. La relazione è finita, almeno a quanto appreso fino ad oggi, a causa dell’eccessiva gelosia dell’attore napoletano, che ha esordito nel mondo dello spettacolo vincendo la fascia di più bello d’Italia. Subito dopo la fine del rapporto con Morra, Adua ha vissuto una importante liaison con Gabriel Garko.