Matrimonio per Adriano Giannini e Gaia Trussardi

A due anni dal primo incontro arriva la svolta nell’importante storia d’amore tra Adriano Giannini e Gaia Trussardi. Il figlio di Giancarlo Giannini e la cognata di Michelle Hunziker si sposano. A farlo sapere è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 giugno. La rivista ha pubblicato nuove foto dell’attore e la stilista ma pure le pubblicazioni di nozze affisse al Comune di Milano. Stando alle indiscrezioni il matrimonio verrà celebrato entro la fine dell’anno sull’isola di Elba. Per il momento non ci è dato sapere di più data la grande riservatezza della coppia. Di sicuro è un momento d’oro per Giannini che presto sarà protagonista del nuovo film di Nanni Moretti, Tre piani.

Adriano Giannini va a vivere a Milano con Gaia Trussardi

Per amore di Gaia Trussardi Adriano Giannini ha lasciato la città di Roma e si è trasferito a Milano, dove vive da tempo la sorella di Tomaso Trussardi. È stato lo stesso attore ad annunciare questa novità in un’intervista concessa a Io Donna, sottolineando che questo trasferimento non influirà in alcun modo sulla sua carriera. “Vado a vivere a Milano con Gaia. Un attore non è obbligato a stare a Roma. Ti muovi, giri in Marocco, poi torni e riparti. Vai dove ti chiamano. Ma non è detto che rimarremmo a Milano, io e Gaia non ci sentiamo tanto cittadini. Si può stare al lago, al mare…”, ha spiegato Adriano.

Per Gaia Trussardi si tratta del secondo matrimonio

Se Adriano Giannini non è mai stato sposato, diversa è la situazione di Gaia Trussardi. La 39enne è mamma di due bambini, Nicola e Isabella, nati dal matrimonio naufragato con l’imprenditore ottico Riccardo Rosen. Lo scorso anno Gaia ha abbandonato dopo cinque anni il ruolo di direttore creativo della maison Trussardi per intraprendere nuove sfide professionali.