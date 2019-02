Adriano Celentano sta male: lo show Adrian sospeso per due settimane

Lo show di Adriano Celentano sospeso su Canale 5 per problemi di salute del cantante

Brutte notizie per i fan di Adriano Celentano. Lo show Adrian, in onda ogni lunedì sera su Canale 5 dallo scorso 21 gennaio, si fermerà per due settimane. Il motivo? Problemi di salute del Molleggiato. Niente di grave: solo un’influenza stagionale che non permette all’artista di andare avanti con le prove dello spettacolo, che vede tra i protagonisti anche Nino Frassica. “Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere ‘Aspettando Adrian’ e ‘Adrian la serie’ per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo ‘Aspettando Adrian’ e ‘Adrian la serie’ non andranno in onda”, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Clan Celentano e da Mediaset.

Adrian si era spostato al martedì per sfuggire a Montalbano

Negli scorsi giorni era stata cambiata la programmazione di Adrian. Per sfuggire al ritorno de Il commissario Montalbano lo show di Celentano si era spostato dal lunedì al martedi per i prossimi due appuntamenti. Considerata la pausa di due settimane, è probabile che lo spettacolo torni in onda lunedì 25 febbraio.

Adriano Celentano: lo spettacolo è flop a Mediaset

Nonostante la trepidante attesa, Adrian ha deluso le aspettative: le prime tre puntate dello show non hanno conquistato più di tre milioni di telespettatori. Puntualmente, ogni lunedì sera, Celentanto è stato battuto dalla fiction di Rai Uno La compagnia del cigno.