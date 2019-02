Adrian cambia data: niente scontro con Il Commissario Montalbano

Adrian cambia data ed evita lo scontro con i nuovi episodi del Commissario Montalbano: i dettagli del ‘trasloco’

Adrian, nelle prossime settimane, subirà uno spostamento nel palinsesto Mediaset di Canale 5. La discussa serie televisiva di Adriano Celentano, infatti, non andrà in onda lunedì 11 e lunedì 18 febbraio, bensì martedì 12 e martedì 19 febbraio. Il ‘cambio di rotta’, come rileva il sempre informato DavideMaggio.it, è certamente dovuto al fatto che lo show del ‘Molleggiato’ vuole evitare lo scontro con Il Commissario Montalbano che tornerà su Rai Uno con due nuovi episodi proprio nei giorni in cui era previsto inizialmente il cartoon.

Il Commissario Montalbano, due nuovi episodi lunedì 11 e 18 febbraio: nessuno scontro con Adrian

Per il ventennale della fortunata serie tv del Commissario Montalbano, il cui protagonista è Luca Zingaretti, la Rai ha pensato a due nuovi episodi, in onda lunedì 11 e 18 febbraio. “Con l’incombere del Commissario attira-pubblico, Adrian cambierà collocazione proprio per evitare il confronto con un competitor molto forte, che potrebbe mettere in crisi gli ascolti già di per sé calanti del cartoon”, si legge su DavideMaggio.it. La scelta, infatti, dovrebbe mirare a salvaguardare gli ascolti dello show, già in sofferenza nelle scorse puntate. Dunque, Mediaset pare che preferisca prevenire eventuali ‘perdite’ in termini di auditel. Il ‘trasloco’ avviene, nonostante le recenti parole del direttore di Canale 5 Giancarlo Schieri, che “aveva espressamente ribadito che il programma con Celentano sarebbe rimasto al lunedì, lì dove era stato posizionato dall’inizio. Invece non sarà così“, ha fatto sapere sempre DavideMaggio.it.

“Con Adrian, Celentano è diventato immortale”. Le parole della figlia Rosita

“Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto. Non è ancora il momento di fare un bilancio perché questo progetto è agli inizi, mancano ancora diverse settimane… Solo una cosa è certa: con Adrian, Celentano è diventato immortale“, ha dichiarato Rosita, figlia di Adriano, in una recente intervista rilasciata al settimanale Spy. “A volte è positivo sperimentare e non farsi soltanto condizionare dai punti Auditel”, ha aggiunto la conduttrice a proposito degli ascolti di Adrian, specificando che le decisioni impopolari non è detto che siano errate.