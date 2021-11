Adriano Celentano attacca Bianca Berlinguer e poi annuncia il ritorno in tv

Adriano Celentano su tutte le furie per quanto accaduto a Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai Tre. Il famoso cantante e attore ha condiviso sui suoi account social una lunga lettera nella quale ha pubblicamente attaccato la giornalista e conduttrice. Il Molleggiato ha inoltre annunciato il suo imminente ritorno in tv dopo la deludente serie Adrian in onda su Canale 5.

Adriano Celentano ha fatto sapere di non aver apprezzato il comportamento di Bianca Berlinguer nei confronti del suo ospite Gianluigi Paragone, reo di aver svelato alcuni fatti della trasmissione Report di Sigfrido Ranucci. L’artista 83enne, da tempo lontano dalle scene, ha scritto:

“Cara Berlinguer, con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco Bianca. Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua trasmissione. L’hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì”

Adriano Celentano promuove Giovanni Floris

Al contrario Adriano Celentano ha elogiato Giovanni Floris che, sempre nella serata di martedì 2 novembre 2021, ha dato grande spazio a DiMartedì su La 7 il lavoro svolto da Report e la sua troupe. Il programma di inchieste è finito al centro delle polemiche, e degli attacchi di PD e Forza Italia, per presunte tesi no vax.

A detta del marito di Claudia Mori Giovanni Floris ha dato una grande lezione di democrazia, dando spazio nel suo salotto televisivo proprio a Sigfrido Ranucci. Adriano Celentano ha poi dato un annuncio importante:

“Cara Bianca, sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive e se può consolarti ti do una “primizia”: sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo “IL CONDUTTORE”. E tu sarai il primo ospite…”

Al momento Bianca Berlinguer non ha ancora replicato alla lettera di Adriano Celentano. Quest’ultimo manca dal piccolo schermo dal 2019, dal flop di Adrian su Canale 5. Ad oggi non è chiaro quando Celentano tornerà davvero in televisione e su quale rete televisiva.

Bianca Berlinguer contro Sigfrido Ranucci

Bianca Berlinguer si è irritata parecchio per la scelta di Sigrido Ranucci di parlare di quanto accaduto dopo l’ultima puntata di Report a DiMartedì di Giovanni Floris e non nel suo Cartabianca. Com’è noto i due programmi vanno in onda ogni martedì sera su due reti televisive diverse.

Stando a quanto spifferato da Dagospia non è chiaro se la Berlinguer abbia mai di fatto invitato il collega nella sua trasmissione ma pare che sia adirata pure per gli ascolti, decisamente più alti, che ogni settimana registra Giovanni Floris su La 7.