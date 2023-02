Problemi di salute per Adriano Celentano, 85 anni. “Il Molleggato” della musica italiana, lungo la nottata tra venerdì e sabato, avrebbe accusato un malore mentre si trovava con la moglie Claudia Mori nella sua villa a Galbiate (Lecco). Una situazione che avrebbe destato non poca preoccupazione tra i familiari dell’artista che hanno chiamato i soccorsi. Questi, una volta giunti sul posto, hanno preso in cura l’attore, portandolo al pronto soccorso in ambulanza.

La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Provincia di lecco, ma non ha trovato conferme ufficiali né da parte della famiglia Celentano né da parte dell’ospedale in cui è stato portato l’artista, da sempre riservatissimo sulla sua vita privata. Tuttavia pare che ci siano pochi dubbi sul ricovero che è stato reso pubblico da alcuni testimoni oculari presenti al nosocomio nel momento dell’arrivo di Celentano.

La Provincia di Lecco è entrata in contatto con una fonte presente al nosocomio. Da quanto emerso, Celentano, dopo aver ricevuto sostegno medico, sarebbe stato riaccompagnato nella sua dimora a Galbiate. Dunque la situazione dovrebbe essere già rientrata ed ora “Il Molleggiato” dovrebbe essersi ripreso. La fonte che ha reso nota la vicenda ha anche spiegato che il cantante è arrivato in ospedale in ambulanza dopo mezzanotte.

Per tutto il tempo che è rimasto nel nosocomio, vicino a lui c’è stata la moglie Claudia Mori. Poco dopo anche gli uomini della vigilanza privata che fanno da scorta all’artista hanno raggiunto l’ospedale.

Preoccupazione anche per le condizioni di salute di Pippo Baudo: le parole di Balestrieri a Italia Sì

Nelle scorse ore si è parlato molto anche delle condizioni di salute di Pippo Baudo. A Italia Sì, trasmissione del sabato pomeriggio di Rai Uno condotta da Marco Liorni, Pippo Balistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo da più di 40 anni, ha dichiarato, con evidente commozione, che il decano dei conduttori italiani “sta male”. Non è stato aggiunto altro sullo stato di salute di Baudo. Liorni, udita la confidenza di Balestrieri, ha mandato un abbraccio virtuale a Pippo.