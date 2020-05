Volpe e Zequila, parla il marito di Adriana: “Non la conoscevo 25 anni fa…”

Volpe e Zequila, parla il marito di Adriana. Roberto: “Non la conoscevo 25 anni fa, lei questo mi ha detto prima del GF Vip…”

Adriana Volpe e Antonio Zequila continuano a far mormorare, nonostante il Grande Fratello Vip si sia concluso da circa un mese. La storia ormai è più che nota: nel reality ‘Boom boom’ ha lasciato intendere che in passato avrebbe avuto una liaison con la conduttrice trentina. Lei, invece, ha smentito seccamente tale fatto provocando l’orgoglio dell’attore. Dopo giorni di tensioni, Zequila ha però gettato la spugna, dicendo di essere stato tradito dalla memoria. Un dietrofront che per molti è giunto più per mantenere un certo quieto vivere che per convinzione. Della questione, nelle scorse ore, è tornato a parlarne Roberto Parli, il marito della Volpe.

“Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo”

Commentando l’ultimo post Instagram pubblicato da Roberto, che è in attesa di ricongiungersi alla moglie (lui è in Svizzera per questioni personali e lavorative, lei a Roma con la figlia Gisele), molti fan sono tornati a chiedergli dei pareri su quanto accaduto al GF Vip. In particolare perché non si sia esposto in modo più energico contro Zequila. “Io non conoscevo lei 25 anni fa”, ha spiegato Parli, aggiungendo quel che gli ha detto la moglie prima di entrare nella Casa: “Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo”.

Roberto Parli a muso duro con i fan

Roberto ha risposto poi a muso duro a coloro che hanno sostenuto che avrebbe dovuto difendere la moglie con più piglio. “Dovrei difendere Adriana da cosa? Sono squallido per cosa? Sono senza p.. per cosa? Sono stato 14 anni con lei, per cosa?”. Ricordiamo che di recente la Volpe si è così espressa sul marito: “Roberto ha ammesso di aver avuto una ‘botta di gelosia’ esagerata rispetto a Denver”.