Adriana Volpe interviene sui commenti del marito su Denver: cosa pensa

Adriana Volpe torna a parlare della gelosia del marito per Andrea Denver: cosa ne pensa

Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli sono gli eterni protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Abbiamo conosciuto qualcosa del loro amore quando la conduttrice era ancora nella Casa, anche se non molto perché è stato subito evidente quanto siano riservati. Ma poi c’è stata l’amicizia con Andrea Denver nata nella Casa a scatenare i vari gossip sul loro matrimonio. Si è parlato di crisi tra Adriana Volpe e il marito per settimane, e qualcuno ancora oggi potrebbe essere convinto che non tutto stia procedendo per il verso giusto. Ma la lontananza ha sempre fatto parte del loro rapporto, come ha raccontato spesso al Gf Vip e come ha chiarito ancora una volta in una intervista di oggi per Il Giornale.

Adriana Volpe dice la sua sui commenti del marito Roberto Parli su Denver: “A volte scrive di pancia”

E proprio in questa intervista è spuntato fuori il discorso dei commenti del marito su Denver, da alcuni definiti “al vetriolo”. Adriana aveva già detto che Roberto ha vissuto un attimo di gelosia, ma cosa pensa di questi commenti? Ecco la sua opinione: “Roberto ha ammesso di aver avuto una ‘botta di gelosia’ esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico”. Poi ha svelato un aneddoto: “Mi hanno raccontato che, durante la mia permanenza al Grande Fratello, aveva disattivato i commenti sotto ai suoi post Instagram ritenendo che la sua ironia non venisse compresa ed apprezzata dal pubblico”.

Gf Vip, Adriana parla della sua amicizia con Andrea Denver

Una gelosia per certi versi giustificata, ma che non ha motivo di esistere allo stesso tempo. Tra Adriana e Denver è nata una bella amicizia: “Andrea, come spesso ho avuto modo di dire, è un ragazzo educato ed i suoi complimenti sono sempre a modo. Rido ancora quando penso che mi ha definita ‘patrimonio dell’Unesco’. È stato un valido amico nella Casa e gli auguro ogni bene, professionalmente e personalmente”. Infine Adriana Volpe ha ricordato che da sempre lei e suo marito vivono separati durante la settimana e che Roberto raggiunge la famiglia a Roma solo nei fine settimana. Se oggi sono distanti, il motivo è un altro e non una crisi in atto.