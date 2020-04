Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, quarantena a distanza: lei a Roma con la figlia, lui in Svizzera

Adriana Volpe oggi pomeriggio ha fatto una diretta Instagram con Antonella Elia. Le due hanno chiacchierato del più e del meno, ovviamente ricordando anche alcuni momenti trascorsi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip. Ciò che è stato evidente è che tra loro sia nato un vero rapporto, e sincero, seppure nella Casa abbiano bisticciato a volte. Adesso non vedono l’ora di potersi rivedere e chiacchierare, ma è stato comunque piacevole farlo su Instagram leggendo i tanti commenti che arrivavano. Adriana e Antonella ricevono molto affetto da parte dei fan, questo è fuori dubbio. Tra una chiacchiera e l’altra, e un’intrusione di Pietro e l’altra, Adriana ha anche spiegato perché non sta trascorrendo la quarantena col marito Roberto Parli.

Adriana Volpe spiega perché è lontana dal marito: “Situazione delicata che deve affrontare”

Quando si sono allontanati non sono mancate voci di corridoio che parlavano di rottura fra i due. Adriana Volpe e la figlia Gisele infatti hanno fatto ritorno a Roma dopo aver trascorso un paio di settimane in Svizzera, dopo il lutto nella famiglia Parli. Oggi ha spiegato perché suo marito è ancora in Svizzera: “Penso che ne avrà ancora per un paio di settimane. C’è una situazione delicata che deve affrontare, è giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore siamo là”. Naturalmente non è mancato il chiacchiericcio, c’è chi ha pensato che si fossero lasciati perché, secondo queste persone, era inconcepibile che una moglie lasciasse “solo” il marito dopo la perdita del padre.

Adriana Volpe e il marito stanno ancora insieme, lei a Roma per la figlia

Ma Adriana ha proseguito nel suo racconto e ha di fatti risposto a queste critiche, pur non volendo magari. Ecco le sue parole: “Siamo qui perché era fondamentale dare a mia figlia una vita più normale possibile, quindi tornare nella nostra casa e riprendere possesso dei libri scolastici. Recuperare anche le giornate perse, perché abbiamo vissuto giorni difficili. Lei non seguiva le lezioni online, adesso abbiamo recuperato tutto”.