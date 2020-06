Adriana Volpe: “La mia vita sta cambiando”, e parla del nuovo programma

Adriana Volpe in diretta su Instagram con i fan: la conduttrice si lascia andare dopo il trasferimento a Milano

Adriana Volpe ha dedicato un’oretta ai suoi fan oggi, facendo una diretta su Instagram. Potrebbe diventare un appuntamento fisso per la conduttrice, che dopo il Grande Fratello Vip ha ricevuto un’ondata di affetto e di calore così grande da voler stabilire un contatto diretto con i fan. E così di tanto in tanto Adriana fa una diretta su Instagram e chiama i fan, principalmente chi ha fondato delle fanpage a lei dedicate ma non solo. Oggi era in compagnia di due suoi grandi amici e naturalmente era in diretta dalla sua nuova casa a Milano. Una casa presa in affitto, come ha spiegato, e con una camera da letto blu: per non dimenticare mai la stanza in cui ha dormito per mesi al Gf Vip. “Mi sono trasferita, e sono molto emozionata”, ha esordito così Adriana Volpe nella sua diretta di oggi.

Adriana Volpe entusiasta: “La mia vita sta cambiando”, le sue parole

Ha ringraziato tutti per l’affetto che continua a ricevere ogni giorno e per questo ha voluto chiacchierare un po’ con i fan. Poi ha raccontato: “Sono in una fase di grande trasformazione. La mia vita sta cambiando. Io sono molto felice, perché sto con voi”. Le dirette sono un modo per stare in contatto con i fan e così ha iniziato a chiamare chi aveva fatto richiesta di intervenire. Adriana è molto felice e ha detto di trovarsi bene a Milano. Non vede l’ora di cominciare la nuova avventura su Tv8 – forse doppia! – e spera di portare positività nelle case degli italiani. Ha anche lanciato un suo motto: “E gioia sia!”. Chissà che non lo ripeta alla fine o all’inizio di ogni puntata del suo nuovo programma!

Adriana Volpe parla del suo nuovo programma: “Sana informazione”

Poi ha parlato del nuovo programma. Ha chiesto a tutti di continuare a seguirla con lo stesso affetto di sempre, perché avrà bisogno di trarre forza e coraggio dal calore dei fan. Vorrà anche dei consigli, ha specificato. Poi ha aggiunto: “Voglio dare il massimo e spero di essere i vostri occhi, farvi vedere il mondo con occhi diversi”. La sua volontà è portare a galla la verità su diverse questioni, anche quelle importante. Un modo diverso di fare informazione, puntando anche sulla curiosità. Infine ha detto: “Cercherò di fare una sana e indipendente informazione”.