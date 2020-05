Adriana Volpe pronta al raddoppio su Tv8: spunta secondo programma

Adriana Volpe fa il bis su Tv8? La conduttrice pronta per due programmi

Tv8 punta tutto su Adriana Volpe: il canale in chiaro di Sky pare abbia deciso di affidare non uno ma ben due programmi alla conduttrice. Per il momento si tratta solo di rumors, quindi è tutto in via di definizione e bisogna aspettare notizie ufficiali prima di festeggiare. Di sicuro c’è che Adriana Volpe dopo il Gf Vip sta riscuotendo il successo che merita e sta avendo la sua rivincita, dopo la disavventura in Rai con Giancarlo Magalli. Ma non si sta parlando solo dei possibili due programmi della Volpe su Tv8, perché potrebbe anche tornare al Gf Vip nelle vesti di opinionista. Molti apprezzerebbero tantissimo il suo ritorno del programma che le ha permesso di conquistare l’affetto del pubblico come mai prima d’ora, ma siamo certi che la seguiranno anche su Tv8.

Adriana Volpe, doppio programma su Tv8? Le ultime news sulla conduttrice

Da qualche settimana ormai sappiamo che Adriana comincerà ben presto a lavorare a un nuovo programma. La notizia del giorno, però, riguarda la possibilità che la conduttrice raddoppi su Tv8! Un retroscena di Blogo, infatti, ha svelato che tra le novità della prossima stagione televisiva potrebbe esserci anche un programma legato al mondo del gossip e con Adriana Volpe alla conduzione. Tutti i dettagli sarebbero ancora da definire, come la data d’inizio e il nome del programma, quindi non è detto che i due programmi di Adriana Volpe su Tv8 andranno in onda in contemporanea nella prossima stagione. L’unica cosa nota al momento è che la conduttrice potrebbe fare il bis in autunno in televisione e chissà quanti altri progetti la attendono.

Tv8, Adriana Volpe pronta al debutto con Alessio Viola

Il programma che inizierà a breve sarà un rotocalco di infotainment, quindi ci sarà una parte dedicata all’informazione e una parte dedicata all’intrattenimento. Condurrà insieme ad Alessio Viola, rimaniamo in attesa quindi anche di scoprire se nel secondo programma per Tv8 sarà affiancata da qualcuno oppure condurrà da sola. Per maggiori dettagli bisognerà attendere!