Adriana Volpe torna in Tv (non a Mediaset): dove la rivedremo, parla lei

Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip: lavoro a Mediaset? Ultimissime sul suo futuro

Adriana Volpe ritornerà in Tv. Su questo non ci piove. Ma dove? La conduttrice, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip (che le ha fatto solo che bene), vuole rimettersi in gioco: lasciata la Rai, potrebbe approdare a Tv8, dove dovrebbe condurre un programma televisivo dedicato alle notizie di attualità e di gossip, dove non mancherebbero i tutorial e anche la presenza di ospiti d’eccezione che arricchiranno le varie puntate. Niente Mediaset, dunque. La trasmissione di Adriana Volpe dovrebbe andare in onda di mattina, sarà interamente in diretta e potrebbe prendere il via già da giugno.

Il ritorno in Tv di Adriana Volpe: Tv8 la aspetta?

Tvblog.it ha lanciato la notizia: Adriana Volpe dovrebbe condurre un rotocalco mattutino su Tv8 assieme al giornalista di SkyTg24 Alessio Viola. Durante un’intervista rilasciata a Bubinoblog e pubblicata oggi 28 aprile 2020, la stessa Volpe ha spiegato di voler prendere parte a un programma dove poter dimostrare chi è davvero, la stessa che i telespettatori hanno conosciuto al Gf: “Mi sento molto energica per il futuro ed aperta a qualsiasi possibilità. Se potessi scegliere mi piacerebbe condurre un contenitore che entri nelle case degli italiani in punta di piedi, con garbo. Di sicuro la Adriana che ha conosciuto il pubblico al Gf, diretta ed autentica, è quella che d’ora in poi si vedrà in Tv”.

Coronavirus, Adriana Volpe: cosa ha capito dalla Casa del Gf

Dopo aver parlato del marito, Adriana Volpe è tutta concentrata sul suo futuro lavorativo, anche se ha dovuto superare un duro lutto a causa del Coronavirus. Ha raccontato cosa le ha fatto capire che la situazione in Italia cominciava a diventare drammatica: “Seppure Alfonso ci fornisse informazioni ed aggiornamenti, non avevamo l’esatta idea di ciò che stesse accadendo in Italia e nel mondo. Eravamo coscienti che ci fosse un problema molto serio. Ricordo come fosse ieri quando dal giardino non sentivamo più il rumore del traffico di Roma: il mondo si era fermato. Poi i canti dai balconi dei palazzi che circondano la Casa. È stata una amara presa di coscienza, anche se il vero impatto con la realtà l’ho avuto uscendo”.