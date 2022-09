Adriana Volpe torna a fare l’opinionista in un programma tv!

Adriana Volpe sarà protagonista anche della prossima stagione televisiva. Nonostante sia stata fatta fuori dal Grande Fratello Vip, dove è stata sostituita da Orietta Berti, la conduttrice ha trovato un nuovo ingaggio. Come fa sapere Davide Maggio in anteprima l’ex gieffina è stata fortemente voluta da Alberto Matano per la nuova edizione de La vita in diretta.

Adriana Volpe sarà una delle opinioniste della seconda parte del programma di Rai Uno, quella generalmente dedicata agli argomenti più leggeri e d’intrattenimento. Il debutto della 49enne è fissato già nella prima puntata della trasmissione, che andrà in onda lunedì 5 settembre. E si prevedono scintille perché in quello stesso giorno sarà ospite di Matano anche Rita Rusic, da tempo rivale della Volpe.

Le due si sono conosciute nel Grande Fratello Vip nel 2020 e più volte si sono scontrate. In diverse occasioni, dopo la fine di quella esperienza, Rita Rusic ha criticato apertamente Adriana Volpe, prendendo le parti di Sonia Bruganelli, opinionista riconfermata da Alfonso Signorini per la settima edizione del reality show. Cosa succederà tra le due alla corte di Alberto Matano?

Al di là di tutto, questa nuova occasione lavorativa rappresenta un ritorno in Rai per Adriana Volpe, che nell’azienda di Stato aveva debuttato da giovanissima portando poi avanti una carriera da conduttrice. Fino all’addio nel 2019: l’ultima conduzione è stata quella di Mezzogiorno in famiglia su Rai Due.

Complice pure la querelle con Giancarlo Magalli, che continua in tribunale, Adriana Volpe ha preferito traslocare a Mediaset, dove ha trovato nuovi fan e ammiratori e una grande popolarità. Prima il ruolo da concorrente poi quello da opinionista al Grande Fratello Vip. Nel mezzo una sfortunata avventura, quella alla conduzione di Ogni mattina su Tv 8 che si è rivelata poco fortunata.

Oltre all’ingaggio a La vita in diretta Adriana Volpe dovrebbe far parte pure di un nuovo show che coinvolge Federico Fashion Style e Valeria Marini ma al momento il progetto è top secret. Non si conosce né il nome di questa ipotetica trasmissione né il canale sulla quale sarà trasmessa.