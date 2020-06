Adriana Volpe è tornata finalmente al lavoro. A due anni dall’addio alla Rai e dopo l’intensa esperienza alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la 47enne è ripartita da Ogni Mattina, il nuovo format mattutino di Tv 8, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. Accanto all’ex presentatrice di Rai 2 c’è il giornalista di Sky Tg 24 Alessio Viola. Una coppia che, almeno nella prima puntata, ha dimostrato complicità e sintonia. Ma durante il debutto la Volpe non ha nascosto anche la propria gioia ed emozione per questa nuova opportunità professionale. E per questo, a inizio di puntata, Adriana ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno seguita e amata nella Casa più spiata d’Italia. Inutile negare che il GF Vip ha fatto bene – e assai – all’ex valletta di Fabrizio Frizzi. Grazie al reality show di Alfonso Signorini Adriana è riuscita ad ottenere nuovi consensi e nuovi fan, tanto che la Volpe può assolutamente ritenersi la vincitrice morale dell’ultima edizione (che forse avrebbe vinto davvero se non avesse abbandonato il gioco per via dell’improvvisa scomparsa del suocero).

Adriana Volpe a Ogni Mattina ricorda l’esperienza al Grande Fratello Vip

“Sono tanto emozionata, ho il cuore in gola. Vorrei ringraziare il pubblico. Se io oggi sono qui è anche per voi, per l’affetto e il calore che mi avete dimostrato dall’uscita dal Grande Fratello a oggi. Questa diventerà un po’ la mia seconda casa”, ha dichiarato Adriana Volpe in apertura della prima puntata di Ogni Mattina, in onda su Tv 8 lunedì 29 giugno 2020. “Ritorno a condurre e questo è il momento di ricambiare tutto il vostro amore. Da oggi voglio essere qui per voi ed essere la vostra voce“, ha aggiunto. Per presentare il nuovo format la Volpe ha lasciato dopo venti anni Roma e si è trasferita a Milano con la figlia Gisele. In questo modo si sono accorciate le distanze con il marito Roberto Parli, che vive a Montecarlo dove pratica l’attività di agente immobiliare (i due vivono un matrimonio a distanza). Di recente Adriana non ha nascosto la crisi matrimoniale che li ha colpiti dopo il Grande Fratello Vip ma oggi tutto procede a gonfie vele.

Adriana Volpe a Ogni Mattina: il pubblico approva la conduttrice

La prima puntata di Ogni Mattina è stata parecchio commentata sui social network e in particolare su Twitter, dove è entrata nella top ten dei trend del giorno. I commenti positivi su Adriana Volpe e Alessio Viola si sono sprecati. In molti sono contenti di rivedere la Volpe in tv, in una buona occasione professionale, dopo l’avventura al Grande Fratello Vip.