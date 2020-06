Adriana Volpe e il marito: “La nostra famiglia è stata messa in ginocchio”

Adriana Volpe ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla presunta crisi con il marito Roberto Parli. La conduttrice ha ribadito per l’ennesima volta che non c’è maretta con l’agente immobiliare e che oggi tutto procede a gonfie vele. Ma la 47enne ha ammesso che qualche problemino c’è stato e non è dipeso solo dal Grande Fratello Vip. La morte del suocero – avvenuta per Coronavirus mentre Adriana era rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia – ha messo a dura prova l’equilibrio psicofisico della famiglia. Non solo: Roberto e la Volpe hanno dovuto fare pure i conti con la gelosia, un sentimento mai provato prima. Da 12 anni Parli e l’ex volto Rai portano avanti un matrimonio a distanza ma non hanno mai provato gelosie e dubbi. Vedere certe immagini in tv e situazioni inevitabilmente gonfiate dai media hanno in qualche modo infastidito Roberto. E non c’entra solo Andrea Denver, con il quale Adriana ha stretto un bel legame…

Adriana Volpe e la gelosia improvvisa del marito Roberto Parli

“È vero che la nostra famiglia è stata messa in ginocchio. Abbiamo vissuto momenti delicatissimi per via della morte di mio suocero: è stato difficile mantenere l’equilibrio psicofisico…Devo però anche ammettere che mi hanno stupito molto alcuni comportamenti di mio marito durante il Grande Fratello”, ha dichiarato Adriana Volpe a Intimità. La presentatrice ha confidato che il marito ha cominciato a provare una certa gelosia mentre lei era rinchiusa nel bunker di Cinecittà. “Durante il GF Roberto ha avuto reazioni per me inedite. Per la verità sono state inedite anche per lui e alcune volte sono state incontrollabili. E questo un po’ inizialmente è stato un terremoto. Anche perché all’interno della Casa mi sono comportata in maniera integerrima, ho fatto ogni cosa alla luce del sole”, ha spiegato la Volpe.

Il bacio a Pago e il rapporto con Denver al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha confessato che il marito Roberto Parli si è ingelosito parecchio quando ha dato un bacio a Pago durante il gioco Obbligo o Verità. “Era solo un gioco, senza malizia. Eppure mio marito l’ha vissuto malissimo e ai miei occhi è apparso come una persona… irriconoscibile, completamente trasformata”, ha dichiarato Adriana. L’altra questione spinosa è stata quella relativa al rapporto tra la Volpe e Andrea Denver. “Pura follia pensare o insinuare che tra noi possa esserci stato qualcosa, però la gelosia di Roberto ha avuto la meglio e ha sicuramente fatto un pochino traballare il nostro rapporto che di gelosia non è mai vissuto”, ha aggiunto. Dopo la morte del suocero la Volpe è rientrata in Italia mentre Parli è rimasto in Svizzera e questa distanza prolungata ha minato ancora di più la loro unione. Ma oggi tutto è tornato alla normalità…

Adriana Volpe si è trasferita a Milano con la figlia Gisele

Da qualche settimana Adriana Volpe ha lasciato Roma, dove ha vissuto per tanti anni, e si è trasferita a Milano per condurre il nuovo programma di Tv 8 Ogni mattina (in partenza il prossimo 29 giugno). Questo trasferimento sta aiutando l’ex gieffina e il marito a superare il momento difficile: le distanze si sono accorciate e ora sarà più facile per entrambi vedersi. Con grande gioia di Gisele, che è legata ad entrambi i genitori. Nonostante tutto sarà un’estate diversa: rispetto agli altri anni, infatti, la Volpe non potrà fare vacanze ma ritagliarsi solo qualche weekend di relax.