Adriana Volpe smascherata a La Vita in Diretta: c’entra la Bruganelli

Quest’oggi, 5 settembre, è ripresa La Vita in Diretta su Rai Uno. Alberto Matano ha deciso per l’occasione di utilizzare un format già piuttosto sfruttato in RAI, quello del tavolo a cui partecipano personalità del mondo dello spettacolo italiano per commentare il tema del momento. In questa puntata d’esordio, nel caso specifico, Matano ha avuto come ospiti d’eccezione delle vere e proprie primedonne come Adriana Volpe, Rita Rusic, Anna Pettinelli e Francesca Fagnani. Il tema? Tra le altre cose, in studio si è parlato dell’ostentazione dei vip e dei “ricchi” sui social di lussi e comodità, come per esempio è il caso dei jet privati.

Quest’ultimo tema, in particolar modo, in questo periodo storico è molto attuale e “caldo”. I jet privati, si sa, sono alcuni dei mezzi di trasporto che più rilasciano emissioni di CO2 nell’atmosfera, contribuendo così al cambiamento climatico. E visto che ormai non si parla d’altro se non di clima e di riscaldamento globale, non è esattamente una scelta di cui andare fieri (e, di certo, non andrebbe sbandierata sui social).

Quando Matano ha lasciato la parola sulla questione ad Adriana Volpe, la presentatrice ha iniziato a parlare male di tutti quegli influencer che ostentano il loro stile di vila “smeraldo”. Senza fare nomi, la Volpe ha citato in particolare chi “mostra le foto dei piedi” in certi contesti. Ecco cosa ha dichiarato la Volpe:

“Ma io dico: non pubbicatelo! Di solito fanno vedere che hanno anche i piedi messi sulla poltrona…poi che sbocciano mentre viaggiano. Andiamo sui social e andiamo a vedere…”

A questo punto, le “vipere” in studio hanno alzato le antenne e si sono subito attivate, leggendo nelle parole di Adriana Volpe un messaggio molto preciso. Anche se la ex presentatrice di Mezzogiorno in famiglia non ha fatto alcun nome, secondo la Fagnani e la Pettinelli era chiaro che stesse facendo riferimento alle immagini che la sua migliore nemica Sonia Bruganelli è abituata a postare. Anche Rita Rusic si è unita alla combriccola, citando tra l’altro il nome della Bruganelli ridendo a denti stretti, per di più per prima fra le altre tre.

La Volpe, in ogni caso, ha negato categoricamente che nelle sue parole ci fosse una qualsivoglia frecciatina. Alberto Matano, dal canto suo, ha cercato di mediare, commentando: “Adriana no chiariamo subito perché…sennò cominciamo subito con il botto. Adesso diranno subito che da Matano ha detto…”. Sorpresa “con le mani nel sacco” a questo punto Adriana Volpe ha cercato di negare le accuse, spiegando a cosa si stesse riferendo nello specifico: