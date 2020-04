L’Adriana Volpe ‘mai vista’: senza trucco e filtri, pioggia di commenti vip

Adriana Volpe come non l’abbiamo mai vista: niente trucco e niente filtri (lei: “Ci vuole coraggio”), è pioggia di commenti vip sulla scelta della conduttrice. L’ispirazione arriva da Alessia Marcuzzi

Adriana Volpe, in un mondo social dominato da filtri, ritocchini e modifiche al proprio reale aspetto, ha deciso di mostrarsi senza alcun ‘aiutino’, andando in controtendenza. Niente trucco e niente ‘stratagemmi’ offerti dalle varie piattaforme per apportare delle migliorie allo scatto. La sua scelta ha raccolto una cascata di commenti, quasi tutti entusiasti per il gesto. Ci sono stati anche diversi vip che hanno lasciato una reazione all’istantanea dell’ex gieffina. Pure in questo caso, un solo coro: brava Adriana.

Adriana Volpe e la decisione di mostrarsi senza paura

“Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo. Ma a non importa. Come dice Alessia Marcuzzi #iosonolamialuce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”. Così Adriana a commento dello scatto in cui si è immortalata senza ‘aiutini’. “Gli sguardi sono discorsi fatti in silenzio”, il commento dell’amico ed ex collega Marcello Cirillo. “Bellissima”, il flash di Stefania Orlando a cui ha fatto eco la Marcuzzi: “La bellezza”. Anche alcuni ex gieffini si sono complimentati con la Volpe. Andrea Montovoli ha piazzato al post un bel cuore rosso. Gesto replicato da Sara Soldati. “Sei il mio orgoglio”, il commento del cantante Marco Profeta. “Ci vuole coraggio”, la risposta di Adriana.

Adriana sul marito Roberto: “Lui è in Svizzera, penso che ne avrà ancora per un paio di settimane. C’è una situazione delicata che deve risolvere”

Adriana è stata parecchio chiacchierata nell’ultimo periodo. In particolare il gossip ha mormorato che dopo la sua avventura al GF Vip sarebbe nata una crisi con il marito Roberto, attivo in ambito imprenditoriale soprattutto in Svizzera (la Volpe invece è di base a Roma, dove dimora). Nelle scorse ore la conduttrice, chiacchierando con Antonella Elia su Instagram, ha dichiarato: “Penso che ne avrà ancora per un paio di settimane. C’è una situazione delicata che deve affrontare, è giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore siamo là”.