Adriana Volpe scende in politica? “Sarei prontissima”

L’ex conduttrice de I Fatti Vostri vorrebbe combattere in prima persona le discriminazioni presenti nel mondo dello spettacolo e non solo

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista a Gay.it dove ha mostrato un lato inedito di sé. L’ex conduttrice della Rai, infatti, ha dichiarato per la prima volta che non le dispiacerebbe intraprendere un percorso politico. Questo perché, nel corso della sua carriera televisiva, le è capitato di vedere delle disparità di trattamento nei riguardi delle donne e delle persone che fanno parte della comunità LGBT. Un’ipotesi, quindi, da non escludere per la Volpe, tornata alla ribalta dopo la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha attirato le simpatie del pubblico da casa con i suoi interventi saggi e mai troppo di parte.

Attualmente Adriana è impegnata con la conduzione del programma Ogni mattina, in onda dal lunedì al venerdì su TV8. A quanto pare, però, la Volpe ha voglia di reinventarsi e provare a cimentarsi in nuovi progetti per puntare all’abolizione delle discriminazioni presenti all’interno dello spettacolo italiano, cercando di dare anche il suo prezioso contributo:

“Non escludo di scendere in campo in prima persona. E se potesse essere utile il mio contributo personale, sarei prontissima”

Come dimenticare, del resto, le tensioni avute con Giancarlo Magalli, insieme al quale conduceva su Rai Due I Fatti Vostri. La conduttrice, infatti, non ha mai nascosto di aver riscontrato sempre tantissime difficoltà a lavorare con lui. Tra i due non sono mai mancate liti in diretta e scontri social, seguiti anche da una querela.

Adesso la Volpe può finalmente dare il meglio di sé nel suo nuovo programma, dove deve far fronte a ben 4 ore di diretta che non le pesano:

“Ad oggi non esiste nella tv italiana un programma di daytime di ben quattro ore di diretta, da moltiplicare per cinque giorni alla settimana. E questo, le dirò, mi rende orgogliosa e mi dà una carica pazzesca”

Ogni mattina la sua sveglia suona alle 6 e, dopo una ricca colazione, accompagna sua figlia a scuola, per poi raggiungere gli studi di Sky. Conclusa la diretta, poi, Adriana si riunisce insieme al suo staff per decidere la scaletta della puntata del giorno dopo.

Una vita decisamente frenetica quella della conduttrice che comunque non trascura la piccola Gisele. Finita la sua giornata lavorativa, infatti, va a prenderla a scuola, per poi aiutarla a fare i compiti e dedicarsi al meritato relax:

“Ci rilassiamo un po’, il tempo di cenare e poi mi rimetto di nuovo sul copione. E mi creda: più che un copione, sembra una vera e propria enciclopedia visto il numero di pagine”

Nell’intervista ha dichiarato di essere favorevole alle adozioni di single e coppie dello stesso sesso:

“Bisogna valutare con estrema attenzione la capacità genitoriale di chi adotta. Si parla della serenità dei più piccoli ed è nostro dovere proteggerli e farli crescere in un ambiente sano”

A quanto pare, la Volpe potrebbe avere delle doti politiche ancora nascoste. Non ci resta che stare a vedere i prossimi sviluppi, ma intanto il suo programma continua ad essere uno dei programmi più friendly di sempre!