Adriana Volpe: “Come mia figlia ha reagito alla separazione da Roberto”

La conduttrice parla per la prima volta dei “separazione” e racconta come Gisele abbia preso il naufragio matrimoniale dei genitori

Adriana Volpe, per la prima volta, ammette che il matrimonio con Roberto Parli è naufragato. La parola “separazione” non è più un tabù. La conduttrice di Ogni Mattina, programma in onda quotidianamente su Tv8, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, ha raccontato anche come sua figlia Gisele, che quest’anno compirà 10 anni, ha preso la scelta dei genitori di dirsi addio.

La storia con l’imprenditore svizzero è entrata in crisi a marzo 2020, poco dopo l’uscita di Adriana dal Grande Fratello Vip. La coppia ha provato a ricucire più volte lo strappo venutosi a creare, ma alla fine è giunta alla conclusione che qualcosa di irreparabile nella relazione si fosse rotto. Le cause profonde dell’addio non sono mai state rese note né dalla conduttrice trentina, né dall’imprenditore svizzero.

Per quel che riguarda Gisele, la Volpe ha dichiarato di vederla “serena”. “Il sangue, del resto, non è acqua”, ha aggiunto affermando che la figlia ha ereditato da mamma e da papà tutti i lati positivi: “la tempra forte dei genitori”. Per quel che riguarda Parli, nessuna polemica. Anzi la showgirl ne mette in risalto i pregi, dipingendolo come “ama follemente la figlia”.

Ora che il capitolo matrimoniale con Roberto si è concluso da qualche mese (i due erano sposati dal 2008), Adriana è pronta per accogliere nella sua vita un nuovo amore?

“No, in questo momento l’amore è tutto per mia figlia e per il lavoro”, fa sapere per poi rimarcare che oggi le sue energie sono assorbite totalmente dalla tv e dall’impegno con Gisele. Corteggiatori e pretendenti possono aspettare in questo momento. E Roberto cosa pensa di tutto quello che è successo?

L’ex marito di Adriana, da quando si è diffusa la notizia che il suo matrimonio è giunto al capolinea, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione pubblica. Né via social, né alla stampa. D’altra parte l’imprenditore è sempre stato particolarmente riservato sulla sua vita privata e non è quindi una stranezza che preferisca vivere il naufragio sentimentale lontano dai riflettori mediatici.

Adriana Volpe e gli ascolti “non brillanti” di Ogni Mattina

Sempre lungo le colonne di Novella 2000, Adriana ha fatto il punto sugli ascolti non entusiasmanti di Ogni Mattina, che da quando è tornato in onda dopo la sosta natalizia la vede da sola al timone (Alessio Viola si sta dedicando al altri progetti). ““Non sono preoccupata, benché consapevole che i dati ora non brillino. Ma sono altresì certa che bisogna fidelizzare il pubblico. Le somme comunque si tireranno a giugno…”, ha commentato la conduttrice trentina. Guai a perdere la vena ottimista!