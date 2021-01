By

Adriana Volpe rompe il silenzio sul suo matrimonio e torna a parlare di Roberto Parli. Da settimane la cronaca rosa riferisce che il legame è ormai giunto al capolinea. Di mezzo alcune interviste dei diretti interessati e alcune dichiarazioni social che non hanno mai smentito la crisi e tantomeno la conclusione del matrimonio. Chi Magazine ha annunciato la rottura lo scorso ottobre e né la conduttrice né l’imprenditore hanno alzato un dito per dire che lo spiffero fosse falso. Anzi Parli sui social ha seminato parole che hanno avvalorato tale tesi. Ora è la Volpe a mettere di fatto una pietra sopra alla relazione, seppur non si sbilancia ancora al 100%.

La Volpe, raggiunta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, circa le voci sulla rottura sentimentale con il marito, ha parlato di “momento particolare”. Sono state però le parole arrivate poco dopo a colpire. “Lo affronto a testa alta, presente a me stessa e con un’unica certezza: io e lei (Gisele, sua figlia di 9 anni)”. Dunque, in seconda battuta, un’altra confessione alquanto curiosa:

“La verità è che, forse, sola con Giselle lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza. Sono comunque grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone anche quando si fa veramente fatica perché, come dico sempre, anche la notte più buia e profonda, ad un certo punto, lascia spazio all’aurora”.

Cosa vuole dire che “sola con Gisele” lo è sempre stata? E Roberto? Significa che, secondo lei, il marito non c’è stato sotto certi punti di vista? Ognuno tragga le proprie conclusioni (leggendo tra le righe) di quel che ha voluto intendere la Volpe.

Adriana si è poi detta trepidante di riprendere il timone di Ogni mattina, programma che conduce su Tv8 da più di quattro mesi a questa parte. Dopo lo stop natalizio ricomincerà con uno show rivoluzionato. Alla conduzione sarà da sola, in quanto Alessio Viola non sarà più al suo fianco. “Seguirà altri progetti”, ha spiegato Adriana che ha rimarcato che con il giornalista c’è stato un grande rapporto di stima professionale e umana.

Spazio poi al GF Vip: ricordando la sua avventura nel reality ha ringraziato una volta di più Mediaset e Signorini per averla voluta nel cast della quarta stagione. Circa l’edizione in corso vede tra i favoriti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. A proposito di quest’ultima ha inoltre precisato che le voci che la vogliono sua rivale sono assolutamente infondate. La Volpe anzi specifica che con Stefania intrattiene una bella amicizia tanto che prima di entrare nella Casa lei le ha chiesto consigli e dritte. E naturalmente Adriana si è resa preziosa.