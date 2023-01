Nonostante abbia portato ottimi ascolti al programma, sembra proprio che Anna Falchi non potrà dormire sugli allori riguardo un’eventuale riconferma al timone de “I Fatti Vostri“. A dare la notizia è stato Alberto Dandolo, che, all’interno del magazine “Oggi”, ha rivelato che l’attrice romagnola dovrà vedersela con una vecchia conoscenza della trasmissione.

Ebbene si, Adriana Volpe, storica conduttrice del “morning show” dal 2009 al 2017, starebbe cercando di riprendere il suo posto come timoniera della famosa “Piazza” di Michele Guardì. Dopo aver ricevuto il benservito da parte della Mediaset e di Alfonso Signorini, che le ha preferito Orietta Berti come opinionista del Grande Fratello Vip, l’ex gieffina avrebbe gli occhi puntati verso “Mamma Rai”.

L’addio della Volpe a “I Fatti Vostri” non era stato affatto dei migliori. La conduttrice, infatti, fu protagonista di forti scontri con il l’allora conduttore Giancarlo Magalli, finiti addirittura in tribunale. Durante una puntata andata in onda nel 2017, l’ex opinionista aveva scherzato sull’età di Magalli, che per tutta risposta l’aveva definita una “rompip**le”. Il litigio era poi andato avanti, con altre pesanti allusioni e prese di posizione, con la Volpe ha denunciato Magalli

Questa notizia pare sia arrivata come un fulmine a ciel sereno per la Falchi, che è entrata nel programma nel 2021, andando ad affiancare Salvo Sottile. In ogni caso, l’ex di Fiorello – che sempre secondo lo ‘spiffero’ del magazine Oggi è alla ricerca di nuovi spazi nei palinsesti Rai – è probabile che punterà a guadagnarsi il rinnovo e a non lasciare il suo posto all’ex volto di “Mezzogiorno in famiglia”. Non resta quindi che attendere per scoprire chi l’avrà vinta tra le due primedonne.

Anna Falchi e l’incontro con Giorgia Meloni

Anna Falchi è da tempi non sospetti che professa di essere una forte ammiratrice della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Già nel 2019 la presentatrice aveva espresso il suo desiderio nel vedere la leader di “Fratelli d’Italia” come prima presidente donna del Paese. Inoltre, a seguito delle elezioni dello scorso settembre, si era definita particolarmente “lieta” dalla notizia della vittoria della politica romana.

Ebbene, secondo quanto riportato sempre da Dandolo, la conduttrice avrebbe avuto un incontro privato con la prima premier donna nella storia d’Italia. Non è stato riferito quali siano stati i temi di discussione tra le due, ma questa riunione va sicuramente a confermare il grande rapporto di stima che lega le due donne.