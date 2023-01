Adriana Volpe, “Io e un Big di Sanremo 2023 ci scriviamo”. Chi è

La conduttrice rivela di essere in contatto con un noto cantante, ma in modo a quanto pare molto innocente

Adriana Volpe è stata insieme a Carlo Conti e Antonella Elia una delle ospiti della puntata di BellaMa‘, il format di Pierluigi Diaco, in onda questo pomeriggio su Rai Due. La conduttrice era presente in trasmissione per parlare insieme alla Elia del Festival di Sanremo, con qualche curiosità sparsa e qualche opinione sui cantanti in gara alla prossima imminente edizione.

Fra una chiacchiera e l’altra, Adriana Volpe ha lasciato intendere (punzecchiata da Antonella Elia) di avere una particolare passione per Tananai, l’ultimo classificato all’edizione 2022 della kermesse canora con il brano Sesso occasionale. Ad ogni modo, la conduttrice ha anche voluto confessare un piccolo segreto fino ad oggi rimasto inedito: sembra infatti che da un po’ di tempo Adriana Volpe si stia scrivendo (in privato su Instagram? Non è dato saperlo) con uno dei 28 big di Sanremo 2023, in arrivo dal 7 all’11 febbraio prossimi.

La corrispondenza online fra i due sarebbe a quanto pare iniziata proprio grazie all’artista in questione, che avrebbe fatto il primo passo. Stando al racconto della Volpe, ad ogni modo, i due si starebbero sentendo solo ed esclusivamente per parlare di Sanremo. Com’è ovvio, la rivelazione di Adriana Volpe ha fatto rizzare le antenne di Elia e Diaco, che non vedevano l’ora di marciare su questo eventuale gossip. Adriana Volpe, a proposito, ha commentato:

“Tananai mi piace da morire…ma la vera busta shock te la do io. Lo sai chi mi sta scrivendo? Rosa Chemical. Mi sta scrivendo. Eh insomma…ci stiamo messaggiando. Non c’è “una cosa”. Su Sanremo, parliamo di Sanremo…”

Resterà dunque deluso chi si aspettava un possibile flirt in corso fra la presentatrice e ex opinionista del GF Vip e il giovane artista. Certo, viene difficile pensare che Rosa Chemical abbia iniziato a scriverle solo per parlare del Festival…

Chi è Rosa Chemical

Rosa Chemical (vero nome Manuel Franco Rocati) si è imposto nel mondo della musica per i suoi testi e per il suo stile eccentrico nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°. Con il suo primo disco Forever è riuscito a rivoluzionare il mondo urban, conquistando un nutrito pubblico particolarmente fra i giovanissimi.



Al Festival di Sanremo il cantante si presenterà con il brano Made in Italy, un pezzo che stando alle anticipazioni “Parla di temi oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore e lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature”.