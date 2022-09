La conduttrice trentina, in una lunga intervista, ha spiegato in quale situazione sentimentale si trova in questo momento

Adriana Volpe è tornata a parlare della sua situazione sentimentale. Intervistata dal magazine Diva e Donna, la conduttrice trentina ha rilasciato delle dichiarazioni sull’ex marito Roberto Parli, con il quale ha troncato dopo aver partecipato da concorrente al Grande Fratello Vip. Sull’addio, l’ex Fatti Vostri è sempre stata molto abbottonata, ma si è compreso che quella con l’uomo d’affari svizzero non è stata una rottura ‘soft’. Ai microfoni del settimanale ha subito detto di non voler parlare dell’ex coniuge (l’ex coppia ha avuto una figlia, Gisele, 11 anni), ma poi qualcosa lo ha lasciato trapelare. Anzi, più di qualcosa.

Quando infatti le è stato chiesto come è cambiata la sua vita dopo la separazione ha spiegato: “È un momento delicato, tutto è ora sulle mie spalle, affrontiamo le cose giorno dopo giorno. Ho la fortuna di questa figlia che è un’iniezione quotidiana di positività”. Cosa significa che ora è tutto sulle sue spalle? Ognuno tragga le proprie conclusioni. E adesso? Non c’è nessuno nella sua vita? Pare di no, anche se Adriana non smette di desiderare il grande amore:

“Vorrei tanto crederci. Sogno di condividere la mia vita con qualcuno che riesca a coinvolgermi, farmi sentire che in due è meglio che da soli. Ma in questo momento sto bene così. Tengo alla mia indipendenza. Non lo cerco, ma spero di incontrarlo“.

Adriana Volpe e i due nuovi progetti professionali

Periodo di grandi fermenti anche sul fronte professionale. Oltre ad essere impegnata sul piccolo schermo (fa parte degli opinionisti fissi de La Vita in Diretta di Alberto Matano, per il quale ha avuto parole di profonda stima), sta organizzando in autonomia anche dei progetti imprenditoriali, tramite i quali vuole garantirsi una tranquillità economica per il futuro. “Sto tracciando un sentiero nuovo che mi darà la stabilità per quando sarò vecchietta. La vita lavorativa va modulata in base ai momenti storici”, ha sottolineato.

In particolare ha spiegato che sta lavorando a due progetti, uno imprenditoriale e l’altro autoriale. Il primo è un progetto commerciale con una socia che l’ha sta galvanizzando parecchio. Qualche dettaglio in più sarà svelato prossimamente. Per ora Adriana dice soltanto che punterà su un team al femminile e che l’iniziativa prenderà quota nel 2023.

Per quel che invece riguarda il progetto autoriale, si resta nel campo del piccolo schermo. La conduttrice sta realizzando con una sua squadra un nuovo format televisivo. “Concepire da zero un’idea che sembra utopia, svilupparla e poi vederla scritta è un’altra emozione possente. A fine mese farò una puntata zero“. Di che si tratta? La Volpe sta tentando di dare vita a una sorta di reality show. Il focus sarà posto sul mondo del lavoro.