Adriana Volpe parla del marito: le cause della profonda crisi matrimoniale

Adriana Volpe, dopo mesi di silenzio, è tornata a parlare della sua situazione matrimoniale. Nelle scorse settimane il magazine Chi ha assicurato che il legame sentimentale tra la conduttrice di Ogni Mattina e il marito Roberto Parli si è definitivamente spezzato. Intervistata dal settimanale Nuovo, Adriana non ha del tutto confermato la rottura pur tuttavia rimarcando che qualcosa si è rotto. Resta da capire se la Volpe abbia deciso di optare dal punto di vista mediatico per una linea ‘soft’ oppure se in realtà il matrimonio è davvero giunto al capolinea.

Il giornalista di Nuovo ha stuzzicato la presentatrice chiedendole perché al posto di trasferirsi da Roma (città in cui abitava prima di iniziare l’avventura su Tv8) a Milano non abbia traslocato in Svizzera, a Lugano, per stare più vicina a Roberto che dimora proprio in terra elvetica dove cura parte dei suoi affari. La risposta offerta da Adriana ha capovolto la situazione: “Potrebbe pensare anche lui a trasferirsi, comunque per il momento navighiamo a vista…”.

Uno dei motivi della separazione (da capire se temporanea o definitiva) è dunque legata alla ‘logistica di coppia’. Ma c’è dell’altro: il magazine diretto da Riccardo Signoretti ha infatti assicurato che i reali problemi nella relazione si siano manifestati mentre la Volpe ha preso parte al Grande Fratello Vip 4. In particolare i fastidi di Parli si sarebbero acuiti nel vedere il feeling che si creò tra la moglie e il modello Andrea Denver all’interno della Casa più spiata d’Italia. Chissà se è davvero così… Opportuno rimarcare che tra il veronese e la trentina, oltre a una sana amicizia e degli attestai di stima reciproci, non ci fu alcuna liaison.

Alla luce di tutto ciò, la conduttrice rifarebbe l’esperienza nel reality di Canale 5? Assolutamente si, ha dichiarato, in quanto “una parte del mio cuore è rimasta nella Casa…Mi ha dato tanto e mi ha permesso di farmi conoscere per quella che sono…”

Infine Adriana ha parlato di Ogni Mattina che sta avendo ascolti non entusiasmanti. Come già detto in precedenza ha sottolineato che Tv8 in queste settimane ha cambiato frequenze e alcuni utenti non si sono più risintonizzati. “I risultati e i conti sugli ascolti si faranno solamente alla fine…”, ha concluso, dichiarandosi tranquilla e serena. Altra news degli ultimi giorni sul talk è quella che da gennaio la Volpe condurrà in solitaria, senza Alessio Viola.