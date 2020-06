Adriana Volpe e Paola Di Benedetto: incontro inaspettato a Gardaland

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, incontro inaspettato a Gardaland

“Guarda un po’ chi c’è, ma quella è proprio Adriana Volpe!“. A esclamarlo è Paola Di Benedetto che, in modo del tutto inaspettato, mentre stava facendo la fila per entrare a Gardaland (noto parco giochi veronese, situato nel comune di Castenuovo del Garda), ha intercettato proprio l’ex compagnia d’avventura del Grande Fratello Vip 4. Inutile dire che sono subito scaturite reazione entusiaste e sorprese. Ed inutile dire pure che le due ex gieffine sono subito balzate sui social per documentare la re-union del tutto inattesa. Dopo il percorso nel reality, che ha visto la fidanzata di Federico Rossi trionfare e Adriana abbandonare il gioco per via di un lutto familiare (è scomparso il suocero), le due donne non si erano più viste per via del lockdown e per via dei rispettivi impegni familiari.

Volpe e Roberto, Paola e Federico: due coppie solide

La Volpe è sbarcata a Gardaland dopo aver fatto visita a Fabio Testi, la cui abitazione dista pochi chilometri dal famoso parco giochi. Con lei anche la figlia Gisele e il marito Roberto Parli. Nelle scorse settimane a più riprese la cronaca rosa ha parlato di una presunta crisi matrimoniale. Vedere tutta la famiglia riunita è stato un segnale più che chiaro sul fatto che quelle voci non rispecchiassero la reale situazione sentimentale della conduttrice. Nessun dubbio invece sull’amore condiviso da Paola Di Benedetto e Federico Rossi. La coppia, dopo le turbolenze della scorsa estate, da diversi mesi è tornata più unita di prima e veleggia felice verso un roseo futuro.

Festa a casa Testi: Rita Rusic non invitata

Nei giorni scorsi Fabio Testi ha riunito, come sopra accennato, alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, organizzando una festa nelle sue tenute. Non tutti però sono giunti nel veronese: probabile che qualcuno, per motivi personali e professionali, non sia riuscito a raggiungere l’attore a Peschiera del Garda. C’è però chi non è proprio stato invitato. Un nome? Rita Rusic. L’ex di Vittorio Cecchi Gori lo ha fatto sapere via social, rispondendo a dei fan curiosi. Non chiare le cause del mancato invito di Testi.