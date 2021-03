Adriana Volpe, nuova batosta: dimezzato il suo programma Ogni Mattina

Nonostante le rassicurazioni e l’ottimismo di Adriana Volpe Ogni Mattina non riesce proprio a decollare. A quasi un anno dal debutto su Tv8, il programma conquista a malapena l’1% di share. Troppo poco dati i costi di un format del genere. Senza dimenticare che la rete riesce ad ottenere ascolti tv più alti trasmettendo film italiani e internazionali. Per questo, come fa sapere Tv Blog, molto probabilmente lo show non sarà rinnovato il prossimo anno.

Per le prossime settimane, intanto, Ogni Mattina sarà dimezzato. Stando alle indiscrezioni raccolte dal portale, si starebbe valutando la riduzione del format a due ore, con la chiusura a mezzogiorno anziché alle 14 (come avviene oggi). La data in cui prenderà il via il “dimezzamento” non è ancora nota ma potrebbe accadere dopo la settimana di Pasqua.

Una vera e propria batosta per Adriana Volpe, che credeva molto nel progetto di Ogni Mattina. Per la conduttrice 47enne un’occasione di riscatto dopo gli anni, non sempre facili, in Rai (come dimenticare la querelle con Giancarlo Magalli?). L’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020 ha regalato nuova gioia ed entusiasmo alla Volpe e Adriana si è buttata a capofitto in questa inedita avventura televisiva.

Un modo anche per dimenticare la fine del suo lungo matrimonio con Roberto Parli. Una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia Adriana Volpe è entrata in crisi col marito e non è più riuscita a recuperare questo rapporto che fino a qualche anno fa sembrava inossidabile. La coppia è però ancora legata dalla piccola Gisele, la figlia nata dieci anni fa.

In realtà Roberto Parli non ha preso bene le confidenze dell’ex moglie Adriana Volpe alla stampa. L’agente immobiliare, che vive nel Principato di Monaco, preferiva maggiore riserbo da parte della presentatrice di Tv8. Non solo: Roberto ha praticamente dato della bugiarda alla Volpe assicurando che la figlia Gisele non è così serena come Adriana ha lasciato credere ai giornalisti.

Roberto Parli ha inoltre confidato di non seguire mai Ogni Mattina. Una rottura davvero profonda quella tra Adriana Volpe e l’ex marito che, a quanto pare, non sarebbe arrivata per terze persone.