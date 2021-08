Adriana Volpe, mossa social dell’ex marito: così affronta la fine dell’amore

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, dopo il caos che ha scatenato lo scorso maggio su Instagram, accusando la conduttrice di far girare davanti a sua figlia Gisele (9 anni) un uomo senza vestiti (quell’uomo è Marco Profeta), se ne è andato dalle piattaforme web. A oggi, il profilo Ig dell’imprenditore è sparito. Evidentemente lo svizzero ha ascoltato il consiglio dell’ex moglie, che, dopo le accuse, ha dichiarato che Roberto “ha gravi problemi”, invitandolo a prendersi una pausa. Dopo la presa di posizione della trentina, Parli ha chiesto scusa pubblicamente, anche a Profeta, smentendo quanto aveva detto poche ore prima, evidentemente in preda ad uno stato confusionale.

Fatto sta che oggi Roberto non è più attivo sui social. Con ogni probabilità ha scelto di affrontare i problemi sentimentali in privato, senza più rendere pubblico alcunché. Con la Volpe il matrimonio è andato in crisi dopo il Grande Fratello Vip 4. La conduttrice, che per la sesta edizione del reality è stata arruolata da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista (con lei ci sarà Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis), dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha smarrito il feeling con il coniuge. Sono seguite settimane di incomprensioni e distanze, culminate con l’addio.

Sia Adriana sia Roberto, però, non hanno mai ammesso ufficialmente che la relazione sia giunta al capolinea, seppur lo hanno fatto intendere in diversi frangenti. Oltre alla querelle delicata sopracitata, la Volpe, in una recente intervista, a domanda diretta sulla questione matrimonio ha risposto che in questo momento tutti i suoi pensieri sono per sua figlia Gisele. Insomma, con l’imprenditore svizzero non pare che tiri buona aria circa un possibile ritorno di fiamma.

Totale silenzio pure su eventuali frequentazioni: Adriana, per ora, ha occhi solo per il suo frutto d’amore Gisele e per la sua carriera. Dopo un anno non semplice alla guida di Ogni mattina su Tv8, è pronta a tornare su Canale Cinque, al GF Vip, stavolta dall’altra parte della barricata. Sarà lei a giudicare i concorrenti. A proposito di cast: si mormora che Signorini si stia dando parecchio da fare per confezionarne uno prestigiosissimo.