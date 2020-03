Adriana Volpe, il marito via dai social: la decisione e il motivo

Adriana Volpe, il marito se ne va dai social: la decisione e il motivo

Roberto, il marito di Adriana Volpe, nelle scorse ore ha annunciato che non pubblicherà più nulla riguardante la moglie sui suoi profili social e che leverà i commenti. La decisione è giunta in quanto l’uomo ha affermato che la sua ironia è stata troppo spesso travisata, venendo strumentalizzata per creare sterile polemica. Ricordiamo che negli ultimi giorni il gossip si è scatenato su Adriana e il giovane modello Andrea Denver che hanno trovato un bel feeling nella Casa del Grande Fratello Vip. Nulla, comunque, di ‘pericoloso’, ma solo un bel rapporto amichevole. Fatto sta che la cronaca rosa ci ha ricamato sopra e ha cercato di cogliere in ogni parola pronunciata dal marito della conduttrice un qualche tipo di fastidio, andando fuori pista.

“Non pubblicherò nulla a riguardo (di Adriana, ndr) e toglierò i commenti”

“Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica”, scrive Roberto nell’ultimo post pubblicato su Instagram. “Quindi – conclude – per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti . In tutto questo .. forza Adry! #iotifoadry #persempre #adrianavolpe”. Dopo delle settimane turbolente nella Casa dove è stata protagonista di diversi screzi, la conduttrice oggi sembra avere trovato un maggiore equilibrio con tutti gli inquilini. Inoltre, si è sbottonata un po’ di più sulla sua vita privata, raccontando anche un triste episodio capitatole nel 2010: l’aborto spontaneo di un figlio.

Adriana sul figlio perso: “Non ci volevo credere. Un baratro… e pensi: perché a me?”

“Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… e pensi: perché a me?”. Così la Volpe sul figlio perso circa 10 anni fa.