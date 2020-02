Adriana Volpe ha perso un figlio prima di Gisele: il racconto “delicato”

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si confida: il momento più difficile della sua vita

Adriana Volpe è stata protagonista di uno dei racconti più struggenti del Grande Fratello Vip 2020. Ha raccontato che, una decina d’anni fa, ha perso un bambino: è stato il dolore più lancinante della sua vita e non riusciva a trovare le forze necessarie per andare avanti. L’unica che è riuscita a farle tornare il sorriso è stata la notizia della sua seconda gravidanza, quella che ha visto venire alla luce la figlia Gisele, la sua ragione di vita. Fa tutto per lei, l’ha voluta intensamente assieme a suo marito Roberto Parli. Dopo il matrimonio, il loro sogno era quello di metter su famiglia: Gisele ha arricchito le loro vite.

Adriana Volpe ha perso un figlio: il racconto al Gf Vip 2020

Raccogliendo tutte le energie, Adriana Volpe ha deciso di raccontare cosa le è successo nel 2010: “Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… e pensi: perché a me?”.

Adriana Volpe al Grande Fratello: dopo la tragedia, la notizia più bella della sua vita

Un anno che l’ha distrutta, ma durante il quale è riuscita anche a mettere insieme le macerie del suo cuore: “La fortuna ha voluto che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele”. Un’emozione che non dimenticherà mai: “Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto”. Mentre Adriana Volpe ha parlato delle sue gravidanze con le lacrime agli occhi, Valeria Marini e Antonella Elia hanno litigato furiosamente: una delle due rischia la squalifica!