Adriana Volpe, marito: “Ha frainteso. Mediaset? Milano sarebbe perfetta”

Parla Roberto, il marito della Volpe: “Ha frainteso la lettera, mai avuti dubbi su di lei”

Dopo che Adriana Volpe ha ricevuto la lettera di suo marito Roberto, la donna ha reagito in mondo davvero inatteso. Complice anche la diatriba con Antonio Zequila in merito al presunto flirt tra loro, Adriana ha staccato il microfono dopo il termine della puntata. Intervistato per FanPage, Roberto ha commentato i fatti che sono successi in puntata e dopo. L’uomo ha sottolineato che il messaggio è stato forse male interpretato dalla moglie: Roberto parla di lettera d’amore più che di rimprovero. In seguito il marito ha affermato di non essere minimamente toccato dalla vicenda con Zequila in quanto già al corrente di tutti i dettagli. Infine, il possibile approdo di Adriana in Mediaset: un trasferimento a Milano sarebbe perfetto per la coppia.

La protesta di Adriana: la gieffina stacca il microfono dopo una diretta carica di tensione

“Non so per quale motivo abbia protestato staccandosi il microfono, forse è stata fraintesa ma era una lettera d’amore, non di rimprovero. Se ha reagito male è perché non ha capito. È difficile anche per lei, lo comprendo, sono quasi 60 giorni che non ci sentiamo”, ha dichiarato Roberto. “Se fosse stata fuori dalla Casa, Adriana avrebbe immediatamente compreso quanto intendevo comunicarle“. Poi su Antonio aggiunge: “Su Zequila non ho nulla da aggiungere, ha già detto tutto lei. Bastava prendere i giornali di qualche anno fa, quando lui era all’Isola, e leggere che Adriana aveva già smentito e spiegato che non c’era stato niente. È una cosa che non mi ha toccato minimamente, sapevo già tutto da mia moglie“.

“Adriana a Mediaset? Le farebbe molto piacere”

Dopo il caso che la conduttrice ha aperto durante la sua avventura nel reality in merito alla diatriba con Magalli e la Rai sulla clausola della maternità, in molti si stanno chiedendo se Adriana potrebbe presto tornare nel piccolo schermo proprio con l’azienda del Biscione. “Adriana ha ovviamente colto questa opportunità per farsi conoscere, poi a quale emittente televisiva deciderà di legarsi non lo so. Non c’è ancora alcun accordo sul futuro. Chiaramente le farebbe molto piacere si aprisse una porta su Mediaset ma è lei che si occupa della sua carriera, decide autonomamente. Piacerebbe anche a me riuscisse a trasferirsi a Milano, sarebbe più comodo per la nostra famiglia. Adesso Adriana vive a Roma, io a Montecarlo e i miei a Lugano. Un suo trasferimento a Milano sarebbe perfetto“, ha concluso Roberto.