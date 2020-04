Adriana Volpe e il marito si sono lasciati? Parlano fonti vicino alla coppia, ecco come stanno le cose

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli stanno attraversando un periodo non facile. Questo almeno quello che raccontano gli ultimi rumors della cronaca rosa. Qualcuno si è spinto anche un po’ più in là, insinuando che il matrimonio sia naufragato. In realtà, secondo fonti vicino alla coppia non si è verificata alcuna rottura. A renderlo noto è Fanpage.it che ha riportato che i propri contatti hanno confermato che la relazione non è saltata. Tuttavia, sembra che, in effetti, tra l’imprenditore, che attualmente si trova in Svizzera (è lì che cura i propri affari), e Adriana, che è di base a Roma con la figlia Gisele, qualche problemino ci sia. A essere sicuro di questa pista è pure il settimanale Chi, che nell’ultimo numero in edicola ha parlato di “momento di sofferenza” per la coppia.

Cosa è accaduto tra Adriana e Roberto dopo il Grande Fratello Vip

Adriana, dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 4 a causa della scomparsa di suo suocero, è rimasta 16 giorni in Svizzera, accanto al marito. Poi è tornata a Roma con la figlia, ma senza Roberto che da sempre si muove nel paese elvetico. Alcuni spifferi hanno raccontato che però qualcosa si è incrinato nella coppia dopo il reality. “Stanno vivendo un momento di sofferenza. Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”, ha scritto Chi Magazine.

Roberto Parli: “Sono nato signore e lo sarò sempre”

Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci che qualcosa non vada. C’è chi ha parlato pure di un particolare fastidio di Parli nei confronti della moglie per alcuni atteggiamenti tenuti al GF Vip. L’imprenditore, su Instagram, a chi gli ha ha fatto i complimenti, scrivendo “complimenti per la signorilità che hai usato con lei quando hai visto determinati momenti poco felici”, ha risposto: “Io sono nato signore e lo sono sempre, grazie ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori che hanno scritto pagine di storia”.