Adriana Volpe lontana dal marito: “Momento di sofferenza”, ultime news

Ultime news e gossip su Adriana Volpe e il marito Roberto: la crisi continua

I fan più attenti lo hanno notato da tempo: c’è aria di crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. Dopo la fine del Grande Fratello Vip qualcosa si è spezzato tra i due e ora a confermarlo è il settimanale Chi. Al momento non c’è una separazione effettiva ma Adriana e Roberto stanno vivendo lontano questa difficile quarantena. La conduttrice è rientrata a Roma dopo la scomparsa del suocero Ernesto (avvenuta per Coronavirus) che viveva in Svizzera, a St. Moritz. Qui la Volpe è rimasta ben 16 giorni dopo aver abbandonato il reality show di Canale 5 per gestire al meglio il lutto nella sua famiglia. Poi, come spiega il settimanale edito da Mondadori, è ritornata in Italia con la figlia Gisele (e senza Roberto) e si è sottoposta ad una nuova quarantena.

Momento di sofferenza tra Adriana Volpe e Roberto Parli

“Stanno vivendo un momento di sofferenza”, sottolinea Chi. “Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”, aggiunge. L’esperienza di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha in qualche modo influito sulla situazione. È stata la diretta interessata ad ammetterlo in una diretta Instagram: “Al GF Vip ho vissuto una seconda giovinezza e mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana e infatti è stato onestissimo. “Ho avuto una botta di gelosia incredibile”, mi ha detto. Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele e quando sono entrata nella Casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile. Di sicuro mi sono presa dei miei momenti, ma sempre nel rispetto”.

Adriana Volpe e Roberto Parli, un matrimonio felice

Adriana e Roberto sono sposati dal 2008. Il loro è sempre stato un matrimonio a distanza visto che Parli lavora come agente immobiliare a Montecarlo. Una distanza che non ha mai pesato sulla loro unione che è sempre stata solida e granitica.