Adriana Volpe e il marito ancora distanti: dubbi, interviene Roberto

Adriana Volpe e il marito ancora distanti: dubbi sul matrimonio, interviene Roberto Parli

Continuano a essere braccati dal gossip Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. La coppia è ancora divisa (lui in Svizzera a sbrigare faccende personali e professionali, lei a Roma con la figlia Gisele). Ed è proprio la lontananza che fa fuoriuscire a getto perpetuo insinuazioni che il rapporto sia in bilico. Nelle scorse ore, sulla questione è intervenuto nuovamente l’imprenditore legato alla conduttrice. Lo ha fatto dal suo profilo Instagram, sotto all’ultimo post da lui pubblicato. Un post in cui ha voluto ringraziare un gruppo di persone che gli ha dedicato un video e che sta sponsorizzando la Sardegna (dove si è recato diverse volte in vacanza) in un momento difficoltoso per il turismo dell’isola.

Roberto e la Volpe in crisi? L’imprenditore: “Baggianate”

Nel post di Parli, in cui lui è protagonista di un video dove lo si vede felice in Sardegna (filmato che evidentemente pesca dagli anni passati), non c’è Adriana. Da qui, il sussurrare di diversi fan che hanno pensato a una mossa di Roberto contro la moglie. Nulla di più falso, come ha spiegato lo stesso imprenditore svizzero: “Prima di commentare con baggianate, consiglio di leggere bene le mie parole scritte nel post! Sono immagini di repertorio a me dedicate. Il mio messaggio è solo per sensibilizzare le persone e per porre la massima attenzione nel cercare di sconfiggere questo virus, per tornare a sorridere. Ed invece no, non sapete neanche leggere un messaggio importante tra le righe.”

Adriana e Roberto a colpi di smentite sulle voci di crisi

Non è la prima volta che Roberto e Adriana si ritrovano a smentire una presunta crisi matrimoniale. I due, intanto, sono ancora separati geograficamente anche se non mancano delle dolcezze reciproche via social. Insomma, pare che Parli e la Volpe non si lasceranno affatto, in barba a chi crede il contrario.