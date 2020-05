Adriana Volpe sbotta in diretta con un fan: “Non è il momento”

Adriana Volpe in diretta su Instagram con i fan: un modo speciale per festeggiare il traguardo

Adriana Volpe ha fatto una diretta su Instagram oggi pomeriggio per festeggiare il traguardo dei 400mila follower. Ha pensato di fare un bel regalo a tutte le fanpage nate durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, e quale altro modo speciale di festeggiare questo traguardo se non chiacchierando con i fan? Adriana ha fatto proprio questo oggi su Instagram! Ha chiamato in diretta diverse pagine sue fan e ha conosciuto meglio chi c’è dietro. A un tratto, però, è stata attratta da una pagina che parla di New York e ha chiamato anche questo profilo. A rispondere è stato un ragazzo di nome Nicholas, è siciliano ma dal 2016 vive proprio nella Grande Mela. Nicholas ha raccontato di aver girato il mondo prima di fermarsi a New York e che nella vita fa il sommelier.

Adriana Volpe sbotta con un fan su Instagram: “Io non sfrutterei questo momento”

Il ragazzo dopo aver parlato della sua esperienza come sommelier e dopo aver parlato del suo lavoro in America, ha però preso iniziativa. Nicholas infatti a un certo punto ha detto: “Volevo parlarti anche della situazione qui, come sta affrontato il virus il governo. Perché io sono in disoccupazione… Te lo avevo chiesto in privato, non so se ti ricordi”. Ha quindi proseguito parlando di differenze tra America e Italia nel modo di gestire la pandemia, e Adriana ha subito fatto una faccia strana. Il ragazzo ha raccontato di aver contattato anche la Rai per essere intervistato e voleva approfittare dello spazio per smentire, a suo dire, delle fake news. Adriana però non era d’accordo: “Eh, sì. Allora, sono stati presi provvedimenti differenti. Su alcune cose si è allineati con l’Europa, con altre no. Però io non sfrutterei questo momento”.

Adriana Volpe taglia corto con un fan in diretta su Instagram

La conduttrice ha poi proseguito: “Perdonami, però questa oggi non vuole essere una diretta sulla cronaca. Perché è una festa oggi, dove voglio dare l’opportunità alle persone di conoscermi e voglio conoscere chi c’è dietro i profili. Non oggi, non mi sembra questo il momento”. Nicholas ha provato a proporre di cambiare argomento, ma Adriana Volpe ha preferito salutarlo e chiamare altre fanpage interessate a chiacchierare con lei.