Adriana Volpe, parla il marito: “Dialogo con Denver, ecco come è andato”

Continuano a rincorrersi le voci di crisi tra Roberto Parli e Adriana Volpe. Di recente la coppia è stata avvistata insieme in una sola occasione, a casa di Fabio Testi. L’attore, la scorsa settimana, per rivedere alcuni suoi ex compagni di viaggio del reality più spiato d’Italia, ha organizzato una re-union nelle sue tenute a Peschiera del Garda, in Veneto. Adriana ha partecipato, giungendo all’evento con la figlia Gisele e con il marito, il quale ha avuto l’occasione di confrontarsi con Andrea Denver. Ricordiamo che durante il GF Vip 4 esplose il gossip attorno al modello e alla conduttrice trentina: a onor del vero non ci fu nulla tra i due, nemmeno un bacetto. Qualche comportamento della moglie nel programma è però stato mal digerito da Parli che nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato come è andato l’incontro avuto con il modello.

Roberto Parli: “Con Denver conversazione simpatica”

Da quando sono tornate tambureggianti le voci che vogliono Adriana e Roberto in crisi, sotto ai profili social di quest’ultimo sono molti i fan che continuano a scrivere che Andrea Denver sarebbe stata una delle principali cause del periodo no vissuto nella coppia. D’altra parte la Volpe stessa, in alcune interviste recenti, ha parlato della gelosia del marito, pur esprimendo la propria convinzione che tutti i disguidi saranno presto superati e appianati. Nel frattempo Parli, a proposito dell’incontro avuto con il modello veronese a casa di Fabio Testi, via social, rispondendo a un utente, ha dichiarato: “Giusto per chiarire: i social e i media sono liberi di commentare! Personalmente io non conosco Andrea quindi non mi permetterò di giudicarlo.” A questo punto ha posto il focus sulla chiacchierata avuta con lui. Chiacchierata che, a quanto pare, gli ha lasciato una buona impressione: “Ho avuto l’occasione di parlare con lui e scambiare le mie opinioni; è stata una conversazione simpatica. Questo è tutto!”

Adriana Volpe e le voci sul matrimonio in bilico

Pochi giorni fa si è riacceso il gossip sull’ex presentatrice de I Fatti Vostri e sull’imprenditore svizzero. A scatenare il can can della cronaca rosa un commento social di Roberto. Nella fattispecie, quando un fan gli ha chiesto perché non trascorresse molto tempo con la moglie e la figlia, lui ha risposto: “Girate la domanda a lei”. Una replica che è sembrata per nulla tranquillizzante e che ha gettato ulteriori ombre sulla situazione sentimentale della coppia.