Volpe e Magalli, la faida si riaccende: Adriana, nuovo sfogo fiume

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, si riaccende prepotentemente la faida Rai: la conduttrice tira in ballo Anna Falchi e Mara Carfagna. Lotta senza fine

Una diatriba senza fine quella tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe che continuano a ‘suonarsele’ di santa ragione. La questione è ormai nota: ai tempi in cui entrambi lavoravano a I Fatti Vostri (8 anni di collaborazione) i loro rapporti sono stati tutt’altro che idilliaci. A un certo punto la conduttrice è stata messa fuori dal programma, emigrando prima a Mezzogiorno in Famiglia e poi venendo definitivamente accantonata dalla Rai (a oggi non ha più alcun contratto con il servizio pubblico radio-televisivo). Sulla ‘lotta antica’ ieri è tornato a parlare Magalli, ospite da Caterina Balivo (Vieni da Me). Le dichiarazioni del presentatore sono state captate da Adriana che stamane gli ha risposto via social con un post molto duro.

Il lungo post di Adriana

“Un mio ex compagno di lavoro, ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi”, esordisce la Volpe non nominando nemmeno Magalli per nome. Poi aggiunge: “Ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni. A tutti, ci piaccia o no, può capitare di lavorare con qualcuno che magari non ci entusiasma; lui stesso, se si fosse trovato così bene con la stessa persona, non avrebbe forse cambiato così spesso compagne di lavoro: la sua lista, infatti, per quanto lunga non è esaustiva”. La conduttrice si riferisce al fatto che Magalli ha dichiarato di aver avuto problemi professionali solo con lei, pur avendo lavorato con molte altre donne. La Volpe, però, non la pensa così.

“Chissà cosa pensa ad esempio di Anna Falchi e Mara Carfagna…”

“(Chissà cosa pensa ad esempio di Anna Falchi e Mara Carfagna, e chissà in generale cosa pensano tutte di lui. ‘Ah, saperlo’ direbbe Dandolo). Ma, ora, io vi chiedo: QUANTI, SUL LAVORO, PER LIBERARSI DI CHI NON GRADISCONO, ARRIVANO A CREARE APPOSTA UN INCIDENTE?”. Le parole della conduttrice non sono casuali, ma guardano a una precedente intervista rilasciata a Diva e Donna: “Perché questo, secondo quanto da lui dichiarato tempo fa al settimanale DIVA E DONNA, avrebbe fatto un mio ex compagno di lavoro visto che, sempre a suo dire, non sarebbe stato accontentato nella sua richiesta di non lavorare più con me”.

“Vorrei sapere però cosa pensa di tutta questa vicenda la Commissione per le Pari Opportunità Rai”

“Io – prosegue la Volpe – sono sempre andata d’amore e d’accordo con i miei compagni di lavoro TRANNE UNO, e nessuno ha mai creato incidenti. Cosa vi viene da pensare? Qual è la persona da esecrare? Io o quell’unica? Contrariamente ad altri, non mi arrogo la risposta: a questo punto vorrei sapere però cosa pensa di tutta questa vicenda la Commissione per le Pari Opportunità Rai.” Lo sfogo della conduttrice è giunto dopo l’intervista rilasciata ieri da Magalli a Vieni da Me.