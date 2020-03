Adriana Volpe dopo il lutto: il messaggio per gli inquilini del GF Vip

Adriana Volpe dopo il lutto del suocero: il messaggio per gli inquilini del GF Vip

Adriana Volpe sta affrontando un periodo delicato. La conduttrice, pochi giorni fa, è stata colpita da un grave lutto: è scomparso il suocero Ernesto Parli, papà del marito Roberto, il quale è stato vittima del Coronavirus in Svizzera. La morte dell’uomo 76enne ha costretto Adriana ad abbandonare anzitempo la Casa del Grande Fratello Vip. E oggi, la Volpe è tornata a ricordare la sua esperienza nel reality, riservando un messaggio ai suoi ex compagni di viaggio. Per farlo si è affidata ai suoi profili social, facendo apparire un video che raccoglie i momenti salienti del suo percorso nello show di Canale 5. Inoltre, ha tenuto a ringraziare i ragazzi che l’hanno accompagnata nel programma e che hanno condiviso con lei il momento particolarmente difficile che l’ha coinvolta.

Adriana agli ex compagni di viaggio: “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”

“La vita può allontanarci, l’amore continuerà”, esordisce Adriana nell’ultimo post scritto su Instagram. “GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GF VIP 4 per aver condiviso con me un momento difficile. Adri”, conclude la conduttrice. Un pensiero posto a corredo di un filmato che la vede protagonista e in cui vengono mostrati diversi momenti della sua avventura nel reality show di Mediaset. Non è la prima volta che la 46 trentina si espone dopo il lutto. Lo aveva fatto anche due giorni fa, parlando di “momento veramente difficile” in cui “trovare le parole per esprimere ciò che” ha “dentro il cuore”.

Adriana e il calore della gente

“In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”. Questo il messaggio con cui Adriana ha commentato la scomparsa del suocero.