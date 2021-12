Adriana Volpe, l’appello a Mediaset e il pianto liberatorio per il caso Magalli

Adriana Volpe è tornata a sorridere dopo anni difficili sotto diversi punti di vista. Il momento più buio lo ha attraversato quando la Rai l’ha lasciata a casa. In quel contesto si colloca la nascita dei pesanti attriti con il suo ex collega di lavoro Giancarlo Magalli. La vicenda è persino finita in tribunale, con l’ex conduttore de I Fatti Vostri che è stato condannato a risarcire la trentina con migliaia di euro. Oggi Adriana ha superato le difficoltà personali (anche quelle sentimentali: il suo matrimonio con Roberto parli è finito circa un anno fa). E grazie al GF Vip (affrontato prima da concorrente, poi da opinionista) sta rilanciando la sua carriera. Ed è in tale solco che ha lanciato un appello a Mediaset.

La Volpe, intervistata dal settimanale Ora, ha parlato ampiamente della sentenza che ha stabilito che Magalli la dovrà risarcire per diffamazione aggravata. “Ancora una volta ha scritto un post per screditarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici – ha dichiarato Adriana -. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro ad un dito invece di cercare di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi allusioni che mi hanno offeso per anni e che hanno provocato dolore a me e alla mia famiglia. Secondo me aveva la piena certezza che tutto sarebbe finito prima o poi a tarallucci e vino e che le denunce nei suoi confronti sarebbero state archiviate”.

Adriana Volpe: “Credevo che Magalli mi chiedesse scusa”

Spazio alle reazioni a caldo provate dopo la lettura della condanna del conduttore romano. L’attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere scoppiata in lacrime, aggiungendo che sperava che Magalli, dopo la sentenza, si avvicinasse a lei per domandare scusa. E invece è andata in tutt’altro modo, con l’ex timoniere de I Fatti Vostri che si è precipitato sui social dicendo che tutto sommato non era capitato nulla di che.

“Ho pianto ed è stato un pianto liberatorio. E poi mi sarei aspettata che al termine del processo Giancarlo si fosse avvicinato a me chiedendomi scusa. Per anni ha infangato sia la mia credibilità professionale sia la mia dignità di donna e di madre e pare proprio non essersi reso conto della gravità delle sue azioni. Purtroppo ancora una volta il suo comportamento mi ha ferito e deluso”.

Adriana ha anche spiegato che in questi anni, in diversi frangenti, è stata sfiorata dall’idea di lasciar perdere tutto a riguardo della vicenda legale in quanto a volte le sembrava di “pedalare a vuoto”. Invece, non ha mollato e alla fine ha avuto ragione, grazie alla tenacia e alla perseveranza che ha saputo mantenere:

“In alcuni casi ho pensato di mollare tutto perché mi sembrava di pedalare a vuoto e che non si arrivasse mai alla fine. Sono stati mesi, anni duri, soprattutto quando in Rai sono stata allontanata dal programma. Mi sentivo umiliata, screditata, sopraffatta. Ho sofferto anche quando è stato allontanato Marcello Cirillo perché aveva espresso solidarietà nei miei confronti”.

La trentina ha anche aggiunto che il suo essere “personaggio scomodo che andava controcorrente” è stata una delle cause del suo allontanamento dalla Rai. “Se sono arrivata fino in fondo – ha sottolineato – lo devo anche ai numerosi followers che mi hanno dato la spinta necessaria per non mollare. Alcuni di loro mi hanno addirittura inviato un materiale riguardante Magalli che mi stato utile per il processo”.

Adriana Volpe e la voglia di un programma tutto suo

Capitolo carriera e futuro. Dopo aver partecipato al GF Vip 4, la Volpe ha condotto Ogni Mattina su Tv8. Un percorso intenso non premiato in modo entusiasmante dagli ascolti. Quindi il ritorno al reality show più spiato d’Italia, stavolta da opinionista. “Mi sento privilegiata di far parte dell’edizione più lunga della storia del GF vip. Finiremo il 14 marzo e quindi mi aspetta ancora un cammino impegnativo e stimolante”, ha evidenziato, lanciando poi un appello ai vertici del Biscione: “In Mediaset mi sono sentita accolta e valorizzata e spero di realizzare un sogno, quello di poter condurre un programma che mi rispecchi in valori ed etica”.