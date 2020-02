Adriana Volpe in lacrime al Gf Vip: “Sta avendo un crollo”

Gf Vip news, Adriana Volpe in lacrime dopo le parole di Barbara Alberti e Antonella Elia

Adriana Volpe sta mostrando un altro lato di sé al Grande Fratello Vip e altri concorrenti lo hanno notato. Gli scontri di questi giorni, cominciati con il ritorno di Rita Rusic nella Casa per un confronto, hanno portato la conduttrice alle lacrime. La tensione e il nervosismo per non essere creduta, il fatto che sia stata messa in dubbio la sua parola e i giudizi di Barbara Alberti la stanno facendo crollare. Adriana ha cominciato quest’avventura al Gf Vip 4 con il sorriso e sicuramente con tanti buoni propositi, ma in un reality show gli scontri sono inevitabili e non regna sempre l’armonia nella Casa di Cinecittà. Come non regna neanche nella Palapa dell’Isola dei famosi, per esempio. La volpe sta imparando a sue spese che in un reality show è possibile imbattersi in visioni di sé stessi diverse da quelle che si hanno.

Adriana Volpe in lacrime al Gf Vip: “Mi ero ripromessa di non piangere”

Questo è proprio ciò che è successo ad Adriana Volpe. Mentre si confrontava con Antonella Elia sull’ennesimo scontro con Barbara, è stata proprio la Elia a scatenare le lacrime di Adriana, ma involontariamente. Antonella le ha fatto notare che spesso le persone recepiscono le sue parole non con le intenzioni con cui le pronuncia, ma in altre, giuste o sbagliate che siano. Adriana si è messa a piangere e in confessionale, tra le lacrime, ha detto: “Che brutto che è quando fai una cosa col cuore e viene letta in un altro modo. Una cosa mi ero ripromessa, di non piangere. Non deve esserci nessuno che ti può ferire”. Antonella però voleva solo farle notare la cosa, senza scatenare in lei un pianto. E infatti ha spiegato: “Mi dispiace vederla piangere e così triste. Veramente, mai avrei pensato che Barbara le avrebbe dato il tormento in questo modo”.

“Adriana Volpe sta avendo un crollo”, le parole di Clizia al Gf Vip

Clizia Incorvaia invece in confessionale ha fatto notare: “Adriana per la prima volta sta avendo un crollo, però forse doveva arrivare a questo momento in cui si mostra n..a”. Nel frattempo è arrivata la pace con Barbara Alberti e di questo Adriana è stata molto contenta.